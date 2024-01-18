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加強黨領導！中國數十所大學黨政合併　校長辦公室遭黨委辦取代

▲中國大陸各高校逐步將中共黨委辦公室取代校長辦公室，官方稱之爲「合併」。圖為北京大學。（圖取自北京大學微博）
▲中國大陸各高校逐步將中共黨委辦公室取代校長辦公室，官方稱之爲「合併」。圖為北京大學。（圖取自北京大學微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國大專院校近年以「合併」為由逐步將中共黨委辦公室取代校長辦公室，根據中國媒體報導，最新整併的是北京清華大學，校方14日下發通知稱，該辦公室「負責學校黨政重要工作的綜合協調、決策部署的推動落實等工作」，並強調此舉目的是為進一步加強黨的領導。

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根據北京清華大學官方通告，為進一步加強黨的領導，強化學校黨政重要工作的統籌協調和決策部署的推動落實，經第15屆黨委第61次常委會會議討論通過，決定將清華大學黨委辦公室和校長辦公室的職責整合，組建黨委辦公室（校長辦公室），實行一個機構兩塊牌子，簡稱「黨政辦」。

根據官網簡介，北京清大的「黨政辦」負責學校黨政重要工作的綜合協調、決策部署的推動落實等工作，並對掛靠機構國內合作辦公室、對口支援辦公室、信訪辦公室、督查督辦辦公室進行業務指導。

中國媒體《赤焰新聞》報導指出，近年來，中國已有多所大學院校對黨委辦公室和校長辦公室進行職責整合，實行「一個機構兩塊牌子，一套人馬合署辦公」，不少教育相關自媒體單位認為，北京清華大學的行為將引發更多大專院校跟進。

然而目前北京大學早將黨委辦公室、校長辦公室整併為一，取名為「黨委辦公室校長辦公室」，簡稱「黨辦校辦」，而包含上海大學、上海交通大學、西南交通大學、四川大學等都設有「黨政辦」，南京大學去年9月也宣布該校黨委辦公室與校長辦公室將合併為南京大學辦公室，該校黨委書記譚鐵牛稱，這是推進學校治理體系和治理能力現代化的重要舉措。

此外，包含中國科技大學、雲南大學、重慶交通大學、海南大學、北京航空航天大學、哈爾濱工程大學、南京理工大學以及福州大學等數十所高等院校，均取消了校長辦公室，改成立「黨政合一」的黨政辦。

北京獨立記者高瑜直言，把兩塊牌子變成一塊牌子，就是黨的一元化領導，整個大學要體現黨的教育，把學校教育的核心政治化，稱「這種合併自從建國（中共建政）以來屬於首次」。

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