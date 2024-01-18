醫美揪團超多！診所到底怎麼挑？名醫曝「這3件事」先看清楚

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📍價格過低、小心有鬼
網路揪團做醫美常常會以低於市價的價格、吸引民眾加入，但林上立指出，醫美服務的價格會隨醫師經驗等因素出現差異，但價格過低的時候，有可能是水貨、甚至假貨。
對於醫美產品的價格，林上立說，一般而言，民眾參加的揪團價若低於一般價格的6折，就有可能存在疑慮，以某市價3萬元左右的「膠原蛋白增生劑」為例，如果價格在2.5萬萬上下，就有水貨的疑慮，低於2萬甚至可能是假貨，千萬不要因為想省錢、就選擇異常低價的服務。
📍頻換醫師，出事難咎責
林上立指出，通常有疑慮的醫美診所，會出現醫師不固定、或是頻繁更換醫師的情況，這類診所出狀況的時候，更容易找不到當初提供服務的醫師，並出現難以追究責任的情況。
📍醫師經驗、受訓項目看清楚
可若夫醫材部事業發產處長李重頡則指出，有些醫美產品使用上與其他同類型的款式不太一樣、需要經過特別培訓，以「膠原蛋白增生劑」為例，有些醫美醫師可能覺得自己會使用「膠原蛋白」，不用經過培訓、直接以類似方式使用「膠原蛋白增生劑」就可以，但實際上兩者使用方式並不同。
因此，林上立指出，民眾在挑選醫美診所與醫師時，也要針對醫師曾經受過的訓練進行了解，並確認哪些醫師是比較有經驗、可信賴的，尤其每個醫師的專業領域都不太一樣，所以事前先看清楚，也可以大大降低踩雷的風險。