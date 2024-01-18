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醫美揪團超多！診所到底怎麼挑？名醫曝「這3件事」先看清楚

▲皮膚科診所院長林上立指出，近年來醫美有普及化、年輕化、希望效果自然持久等趨勢。（圖／記者林志怡攝，2024.01.18）
▲皮膚科診所院長林上立指出，近年來醫美有普及化、年輕化、希望效果自然持久等趨勢。（圖／記者林志怡攝，2024.01.18）

記者林志怡／台北報導

農曆新年將至，許多民眾為了一年一度「見親戚大會」，早早開始備戰，準備「進廠維修」、做點小醫美。不過，有些民眾為了搶便宜，可能會跟著網路揪團一起做醫美，但不小心就可能用到假貨、水貨，甚至碰上無良診所，《NOWnews》諮詢名醫，整理民眾加入揪團前、不可不查的「3大注意事項」。

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整形名醫、皮膚科診所院長林上立指出，近年來醫美有普及化、年輕化、希望效果自然持久等趨勢，但同時消費者也容易受到網路換亂資訊誤導，微整形針劑假貨氾濫、醫療品質也受嚴重影響，民眾在挑選醫美診所時，務必注意「價格是否過低」、「診所是否頻繁更換醫師」、「醫師專業項目」等條件。

📍價格過低、小心有鬼

網路揪團做醫美常常會以低於市價的價格、吸引民眾加入，但林上立指出，醫美服務的價格會隨醫師經驗等因素出現差異，但價格過低的時候，有可能是水貨、甚至假貨。

對於醫美產品的價格，林上立說，一般而言，民眾參加的揪團價若低於一般價格的6折，就有可能存在疑慮，以某市價3萬元左右的「膠原蛋白增生劑」為例，如果價格在2.5萬萬上下，就有水貨的疑慮，低於2萬甚至可能是假貨，千萬不要因為想省錢、就選擇異常低價的服務。

📍頻換醫師，出事難咎責

林上立指出，通常有疑慮的醫美診所，會出現醫師不固定、或是頻繁更換醫師的情況，這類診所出狀況的時候，更容易找不到當初提供服務的醫師，並出現難以追究責任的情況。

📍醫師經驗、受訓項目看清楚

可若夫醫材部事業發產處長李重頡則指出，有些醫美產品使用上與其他同類型的款式不太一樣、需要經過特別培訓，以「膠原蛋白增生劑」為例，有些醫美醫師可能覺得自己會使用「膠原蛋白」，不用經過培訓、直接以類似方式使用「膠原蛋白增生劑」就可以，但實際上兩者使用方式並不同。

因此，林上立指出，民眾在挑選醫美診所與醫師時，也要針對醫師曾經受過的訓練進行了解，並確認哪些醫師是比較有經驗、可信賴的，尤其每個醫師的專業領域都不太一樣，所以事前先看清楚，也可以大大降低踩雷的風險。

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