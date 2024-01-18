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彈簧刀割頸案爆上學焦慮！這狀況加油沒用需就醫　醫教親子減壓　

▲新北15歲國中生在校遭同學持彈簧刀刺死，校園安全事件頻傳，引發「上學焦慮」。（示意圖／取自PhotoAC）
▲新北15歲國中生在校遭同學持彈簧刀刺死，校園安全事件頻傳，引發「上學焦慮」。（示意圖／取自PhotoAC）

家庭消費中心／綜合報導

新北國中割頸命案震驚全台，令許多學生與家長憂心忡忡，甚至對出門去上課都覺得有負擔。醫師說，突然經歷或目睹他人遭受威脅生命事件時，可能會引發急性壓力症候群，造成難以入眠、反覆惡夢、情緒不穩等問題，建議家長可透過親子共同練習腹式呼吸或正念減壓，每天5到10分鐘，建立陪伴的習慣，對於緩解壓力會有不錯效果。

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北市聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師賴柔吟說，近年校園安全事件頻傳，也不斷考驗家長智慧，因為兒少對於情緒調節、衝動控制的發展尚未健全，若缺少成人適當的引導與討論，容易以模仿網路資訊的方式來處理本身類似的困擾，也容易引起偏差行為。

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▲近年校園安全事件頻傳，讓許多父母揪心。（圖／NOWnews攝影中心）
賴柔吟指出，在台灣文化中，親子間較少有機會直接討論、處理情緒與感受，以下建議3個簡單方式，適合親子平常居家練習：

第一招、少接收強烈資訊：減少反覆接受強烈的新聞報導、網路資訊，並提供一定時間的支持與陪伴，以確認兒少身心安全。

第二招、每日練習身心調節：親子固定每天進行5~10分鐘的腹式呼吸或正念減壓練習，一起試著觀察思緒、回到關注，以調節當下的身心狀態，更能進行理性、彈性的思考。

賴柔吟表示，當孩子處於身心過激的狀態，容易引發反抗或逃避的反應，反之若能量過低，又可能陷入呆僵而無法反應，建議從4歲後就即可學習情緒調節技巧，且許多家長說，孩子經練習後，情緒的覺察、處理有顯著進步，有時比大人的調節更快。

第三招、學習覺察、穩定自己：即使有嚴重焦慮、憂鬱等狀況，許多孩子仍無法以語言表達，也可能會迴避創傷相關記憶片段，但比較能說的是身體症狀，例如食慾、專注力等，或各種身體不適，包含頭痛、暈眩、胸悶、心悸、喘不過氣、肚子痛等。家長可觀察這些症狀，並嘗試在生活中調節需求，許多孩子要等這些身心狀況較穩定後，才有辦法談相關經驗。

賴柔吟提醒，身心失調若已影響到生活，光靠意志力或加油打氣也調不回來，尤其青春期腦部發展正經歷神經突觸大量修剪、賀爾蒙的變化等，若遇到重大壓力事件，在一般的身心調節技巧不管用時，即需就醫評估。

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