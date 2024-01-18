彈簧刀割頸案爆上學焦慮！這狀況加油沒用需就醫　醫教親子減壓　

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賴柔吟指出，在台灣文化中，親子間較少有機會直接討論、處理情緒與感受，以下建議3個簡單方式，適合親子平常居家練習：
第一招、少接收強烈資訊：減少反覆接受強烈的新聞報導、網路資訊，並提供一定時間的支持與陪伴，以確認兒少身心安全。
第二招、每日練習身心調節：親子固定每天進行5~10分鐘的腹式呼吸或正念減壓練習，一起試著觀察思緒、回到關注，以調節當下的身心狀態，更能進行理性、彈性的思考。
賴柔吟表示，當孩子處於身心過激的狀態，容易引發反抗或逃避的反應，反之若能量過低，又可能陷入呆僵而無法反應，建議從4歲後就即可學習情緒調節技巧，且許多家長說，孩子經練習後，情緒的覺察、處理有顯著進步，有時比大人的調節更快。
第三招、學習覺察、穩定自己：即使有嚴重焦慮、憂鬱等狀況，許多孩子仍無法以語言表達，也可能會迴避創傷相關記憶片段，但比較能說的是身體症狀，例如食慾、專注力等，或各種身體不適，包含頭痛、暈眩、胸悶、心悸、喘不過氣、肚子痛等。家長可觀察這些症狀，並嘗試在生活中調節需求，許多孩子要等這些身心狀況較穩定後，才有辦法談相關經驗。
賴柔吟提醒，身心失調若已影響到生活，光靠意志力或加油打氣也調不回來，尤其青春期腦部發展正經歷神經突觸大量修剪、賀爾蒙的變化等，若遇到重大壓力事件，在一般的身心調節技巧不管用時，即需就醫評估。