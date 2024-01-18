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桃園市愛心午餐不間斷　4414學生寒假期間不挨餓

▲教育局長劉仲成頒贈感謝狀給四海遊龍梁老闆，對他多年來持續對學童不遺餘力的支持與幫助表達感謝之意。（圖／桃園市政府教育局提供）
▲教育局長劉仲成頒贈感謝狀給四海遊龍梁老闆，對他多年來持續對學童不遺餘力的支持與幫助表達感謝之意。（圖／桃園市政府教育局提供）

記者李春台／桃園報導

寒假即將到來，考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，因家庭因素無法於寒假期間供應學童用餐，桃園市教育局因此持續辦理寒暑假愛心午餐政策，規劃於寒假期間請學校與鄰近愛心店家或超商合作，提供每日愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。

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教育局表示，今年寒假自1月20日起至2月15日止，含例假日總計27天，高國中小學校每日補助弱勢學童60元午餐費，依學校地區特性讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，其中與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作計中平國小等25校，與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合有壽山國小等137校，部分偏遠學校共計49校則以物資（如米、麵條、罐頭…等）方式讓學童能帶回去烹煮。

自立國小校長游文志表示，今年共3名學生申請寒假愛心午餐，學童只需持客製化餐券，即可至四海遊龍店領取午餐。學校選擇這家店的原因不僅是因為店家位於學區內，也因為梁老闆為人熱心親切、富有愛心，為照顧學校弱勢學童，已連續5年供應弱勢學童寒暑假愛心午餐。梁老闆為了讓學生有更豐富的餐食可供選擇，不僅將餐點種類從3樣增加到6樣，學生也可以一次用2至3張餐券兌換份量大的冷凍水餃，帶回家讓家長烹煮一起享用。

四海遊龍梁老闆表示，曾有學生兌換午餐時跟他說，他跟媽媽每個月為了房租煩惱，自從有梁老闆的愛心午餐，真的減輕家裡經濟壓力，讓他可以安心的學習，非常感謝老闆的愛心；甚至有一位單親爸爸帶著孩子來領餐，在父親節那天給了老闆一張父親節卡片，祝福老闆父親節快樂。梁老闆除了跟學校合作供應愛心午餐，平時店家也會主動提供愛心餐券，只要學生真的有需要，都可以去店裡找他領取午餐。為感謝梁老闆多年來持續對學童不遺餘力的支持與幫助，讓弱勢學生能獲得溫飽，教育局長劉仲成也特地頒贈感謝狀給四海遊龍梁老闆表達感謝之意。

教育局指出，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，補助每位學生於寒暑假期間每日午餐費，今年寒假經各校申請計有4,414位學生受惠，補助經費計新臺幣715萬680元。

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