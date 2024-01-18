桃園市愛心午餐不間斷　4414學生寒假期間不挨餓

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自立國小校長游文志表示，今年共3名學生申請寒假愛心午餐，學童只需持客製化餐券，即可至四海遊龍店領取午餐。學校選擇這家店的原因不僅是因為店家位於學區內，也因為梁老闆為人熱心親切、富有愛心，為照顧學校弱勢學童，已連續5年供應弱勢學童寒暑假愛心午餐。梁老闆為了讓學生有更豐富的餐食可供選擇，不僅將餐點種類從3樣增加到6樣，學生也可以一次用2至3張餐券兌換份量大的冷凍水餃，帶回家讓家長烹煮一起享用。
四海遊龍梁老闆表示，曾有學生兌換午餐時跟他說，他跟媽媽每個月為了房租煩惱，自從有梁老闆的愛心午餐，真的減輕家裡經濟壓力，讓他可以安心的學習，非常感謝老闆的愛心；甚至有一位單親爸爸帶著孩子來領餐，在父親節那天給了老闆一張父親節卡片，祝福老闆父親節快樂。梁老闆除了跟學校合作供應愛心午餐，平時店家也會主動提供愛心餐券，只要學生真的有需要，都可以去店裡找他領取午餐。為感謝梁老闆多年來持續對學童不遺餘力的支持與幫助，讓弱勢學生能獲得溫飽，教育局長劉仲成也特地頒贈感謝狀給四海遊龍梁老闆表達感謝之意。
教育局指出，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，補助每位學生於寒暑假期間每日午餐費，今年寒假經各校申請計有4,414位學生受惠，補助經費計新臺幣715萬680元。