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台中保育櫻花鉤吻鮭有成 盧市長：國寶魚滅絕危機減小

▲市長盧秀燕今(18)日視察雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭種源庫，對國寶魚保育成效深受感動。（圖／市府提供）
▲市長盧秀燕今(18)日視察雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭種源庫，對國寶魚保育成效深受感動。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

台灣櫻花鉤吻鮭屬於保育類野生動物，在台中市和平區七家灣溪有穩定族群，近30年來，由於台中市政府與各機關共同努力保育有成，台灣櫻花鉤吻鮭數量已從200餘尾回升到1萬5,000尾，創下歷史新高。市長盧秀燕今(18)日視察雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭種源庫，對國寶魚保育成效深受感動，允諾未來將持續努力。

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盧市長今日率市府相關局處會代表，聽取雪霸國家公園管理處主任廖林彥導覽，並親自體驗餵魚。她分享，過去擔任記者時也做過相關報導，在廖主任的領導下，櫻花鉤吻鮭數量發展良好，其保育和復育與台中的水源、環境息息相關，是生態的重要指標，感謝廖主任及其團隊對保育工作的貢獻。

廖主任表示，經過大家的努力，櫻花鉤吻鮭的數量從84年的200餘尾，已回升到111年的1萬5,000尾，族群的滅絕危機逐漸減少，未來也會持續守護國寶魚。他提到，透過受精卵無水運輸方式，魚種在不使用水的情況下，就可運送至較高海拔地區孕育，這是很大的突破。另國家公園也規劃成立深度體驗教室，讓國人了解政府對國寶魚保育的努力，歡迎大家來欣賞國寶魚之美。

農業局指出，台灣櫻花鉤吻鮭是國寶魚，過去僅分布於台中市七家灣溪的珍貴魚種，感謝雪霸國家公園管理處、林業及自然保育署台中分署及國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場等機關攜手投入保育工作，包括拆除攔砂壩、設置污水處理設施、復育放流並進行長期族群監測等，讓原本一度面臨生存危機的國寶魚數量逐漸提升。

農業局表示，台灣櫻花鉤吻鮭族群分布從過去的七家灣溪流域擴展到合歡溪、羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等地，也拓展至大甲溪上游各支流，是國內野生動物保育重大成就。為保育與保護棲地，政府也劃設「台灣櫻花鉤吻鮭野生動物保護區」、「七家灣國家級重要濕地」等，雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭生態中心目前正在整修中，預計於今年6月1日重新開放參觀，屆時歡迎民眾前來見證保育成果。

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