男子聽信詐團話術執意面交 台南警埋伏逮車手送辦聲押
台南一名翁姓男子於網路上加入投資群組，聽信群組內歹徒所稱「高獲利、無風險」之話術，並邀約面交投資款項，翁男堅信假投資故無視警方勸阻，警方擔心翁男遭詐騙，故派遣數名員警至面交地點埋伏，果然車手持水果禮盒前來面交，警方迅速上前逮捕王姓車手，當場查扣新台幣160萬元及印章、識別證等證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送台南地方檢察署偵辦，後續王嫌遭裁定羈押。
記者陳銘洲/台南報導
台南市警察局第一分局表示，莊敬派出所昨(17)日接獲情資，稱有詐騙集團假冒投資公司為取信被害人，特別叮嚀假冒專員帶個水果禮盒至指定處所面交取款，經了解係該名翁姓男子(58歲) 於網路上加入投資群組，聽信群組內歹徒之話術，認定能獲取高額利益，便依照群組內飆股老師之指示匯款，並邀約面交投資款項，翁男對於警方耐心勸阻不予理會，始終仍堅信投資之真實性。
警方心翁男遭到詐騙，損失金錢財產，便立即指揮派遣數名員警馳赴面交處所，部署優勢警力進行埋伏監控，當日下午15時許，現場在員警嚴密監控下，果見一名男子手持水果禮盒依約前來相約面交之處所，數分鐘後，該男子從面交出所離開，埋伏員警見時機成熟，便一窩蜂地迅速上前將其逮捕王姓車手 (20歲)，當場查扣新台幣160萬元及印章、識別證、手機等證物並帶返所調查。
警方呼籲民眾於網路或臉書社群網頁上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。另近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。