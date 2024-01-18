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聖結石送創業金！符合條件「最高爽拿1000萬」　本人：沒被盜帳號

▲聖結石送出創業基金，只要符合條件，最高可獲得1000萬元。（圖／翻攝自曾聖傑臉書）
▲聖結石送出創業基金，只要符合條件，最高可獲得1000萬元。（圖／翻攝自曾聖傑臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

知名YouTuber聖結石（本名曾聖傑）今（18）日突然在粉專宣布，為了回饋長久以來愛護他的粉絲，決定提供「10萬至1000萬新台幣」的創業基金，不設任何年齡、性別或族裔限制，並附上個人信箱，不少網友以為聖結石被盜帳號，本人澄清絕對沒有。

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▲聖結石宣布送出創業基金。（圖／翻攝自曾聖傑臉書）
▲聖結石宣布送出高額創業基金。（圖／翻攝自曾聖傑臉書）
聖結石發文表示，一直以來銘記、感激粉絲的支持與照顧，現在希望能幫助大家實現夢想，「我們將提供10萬至1000萬新台幣的創業基金，專門投資於處於種子期或天使輪階段的公司／團隊。這個機會開放給所有正在開發或已經開發完成的Apple Vision OS應用程式創作者，無論是遊戲、生產力工具、社群應用等各類型的創意皆在我們的考慮範圍內。」

由於整篇文字附上英文版本，敘述的口吻很像機械式的詐騙集團，不少網友懷疑真實性，「被盜嗎」、「看來是帳戶被盗了」，讓聖結石急著回覆：「沒有啦」、「信箱是我的官方信箱沒錯，我沒被盜啊！」

其他網友稱讚：「好人」、「聖哥發錢了，可惜我離開科技業」、「現在改當天使了」、「從頑game關注到現在，人生只要有聖結石臉書好友，應該死而無憾」！

▲聖結石推出新歌《一碗麵兩人嚥》，向老婆告白。（圖／星恆娛樂提供）
▲聖結石（右）和老婆聖嫂結婚9年，現在YouTuber不是他的本業，主要收入來源來自投資。（圖／星恆娛樂提供）
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