三星Galaxy S24預購起跑！遠傳電信舊換新折8千　0元機資費出爐

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網路門市預購Galaxy S24系列搭配任一資費另有好康，可享限量好禮2選1，加送「idmix CHARGER 10000 Type-C行動電源」（參考售價1780元）， 或是1000遠傳幣。
若是買空機的消費者，則送磁吸守護禮，預購Galaxy S24 Ultra空機，加送吳慷仁×UAG瞬變磁吸守護大禮包（價值3570元）；購買Galaxy S24 / 24+ 空機，則送愛相隨磁吸守護禮（價值2370元起）。
此外，在網路門市使用多元支付結帳，3月底前選擇先買後付「Fula」付款，消費滿6000元現折500元、滿1萬元現折1000元。1月底前以悠遊付綁定遠傳friDay聯名卡，申辦Galaxy S24旗艦機最高回饋16%，在每周二、五遠傳會員日結帳，並搭配指定資費，單筆消費滿1萬元，即可享總值1600元現金回饋券、遠傳幣。
另到遠傳friDay購物入手Galaxy S24系列空機，以悠遊付綁定遠傳friDay聯名卡，並在遠傳會員日結帳購買，單筆消費滿2萬5000元，可獲最高總值4250元回饋。
除了上述加碼，活動期間預購同享原廠免費早鳥禮，也就是買256GB免費升級至512GB，並加送原廠透明多功能保護殼（價值1490元）。根據遠傳最新公布的資費表，Galaxy S24 Ultra 512G搭配5G月付1399元、綁約48個月，專案價1萬4990元，相當於原價3.1折。
而中華電信即起至1月24日17時，同步開放Galaxy S24系列新機在網路門市限量預購，將能在1月26日起優先領機。月繳999元以上，搭配「舊機換新機」，舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch6 Classic系列合購優惠最高折4000元，VIP最高折5000元。其中Galaxy S24 256G搭配月繳1399元、租期48個月，專案價0元。