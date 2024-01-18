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三星Galaxy S24預購起跑！遠傳電信舊換新折8千　0元機資費出爐

▲三星Galaxy S24旗艦系列主打是業界首款「AI手機」，遠傳電信公布資費方案及預購優惠。（圖／三星提供）
▲三星Galaxy S24旗艦系列主打是業界首款「AI手機」，遠傳電信公布資費方案及預購優惠。（圖／三星提供）

記者黃韻文／綜合報導

三星最強「AI手機」Galaxy S24旗艦系列正式發表，預計1月31日全台上市開賣。遠傳電信今起預購開跑，活動期間預購享256G容量免費升級成512G，相當於現賺4000元，且舊換新加碼最高折4000元。而「0元機」最低門檻則是原價2萬7900元的Galaxy S24 8+256GB，搭配月繳1399元5G方案、租期48個月，即可享手機0元。

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三星Galaxy S24開放預購，電信商、通路卯足全勁搶客。遠傳今（18）宣布預購開跑，並加碼多重預購優惠，包括舊換新最高折4000元、VIP續約最高折5000元，再加送遠傳星機保1個月0元、防駭心守護服務、遠傳friDay影音2個月等加值服務，每周再抽首爾台北來回機票，預計抽出7名幸運得主。

▲Galaxy S24旗艦系列攜手Google推出「搜尋圈」，圈選感興趣的地標，可快速搜尋相關資訊。（圖／三星提供）
▲Galaxy S24旗艦系列攜手Google推出「搜尋圈」，圈選感興趣的地標，可快速搜尋相關資訊。（圖／三星提供）
網路門市預購Galaxy S24系列搭配任一資費另有好康，可享限量好禮2選1，加送「idmix CHARGER 10000 Type-C行動電源」（參考售價1780元）， 或是1000遠傳幣。

若是買空機的消費者，則送磁吸守護禮，預購Galaxy S24 Ultra空機，加送吳慷仁×UAG瞬變磁吸守護大禮包（價值3570元）；購買Galaxy S24 / 24+ 空機，則送愛相隨磁吸守護禮（價值2370元起）。

此外，在網路門市使用多元支付結帳，3月底前選擇先買後付「Fula」付款，消費滿6000元現折500元、滿1萬元現折1000元。1月底前以悠遊付綁定遠傳friDay聯名卡，申辦Galaxy S24旗艦機最高回饋16%，在每周二、五遠傳會員日結帳，並搭配指定資費，單筆消費滿1萬元，即可享總值1600元現金回饋券、遠傳幣。

另到遠傳friDay購物入手Galaxy S24系列空機，以悠遊付綁定遠傳friDay聯名卡，並在遠傳會員日結帳購買，單筆消費滿2萬5000元，可獲最高總值4250元回饋。

除了上述加碼，活動期間預購同享原廠免費早鳥禮，也就是買256GB免費升級至512GB，並加送原廠透明多功能保護殼（價值1490元）。根據遠傳最新公布的資費表，Galaxy S24 Ultra 512G搭配5G月付1399元、綁約48個月，專案價1萬4990元，相當於原價3.1折。

▲Galaxy S24旗艦系列支援「生成式照片編輯」，透過AI填補缺少的圖像。（圖／三星提供）
▲Galaxy S24旗艦系列支援「生成式照片編輯」，透過AI填補缺少的圖像。（圖／三星提供）
而中華電信即起至1月24日17時，同步開放Galaxy S24系列新機在網路門市限量預購，將能在1月26日起優先領機。月繳999元以上，搭配「舊機換新機」，舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch6 Classic系列合購優惠最高折4000元，VIP最高折5000元。其中Galaxy S24 256G搭配月繳1399元、租期48個月，專案價0元。

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