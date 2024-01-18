Google大裁員還沒完！旗下YouTube再砍百人　2團隊飯碗不保

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此外，微軟、Meta皆裁約1萬人，亞馬遜（Amazon）有9000人丟飯碗，Ericsson遭裁員人數也達8500人。記憶體大廠美光（Micron）繼去年底宣布裁員10％人力、約5000人後，一整年陸陸續續都有裁員消息傳出，今年裁員幅度為15%，約有7200人沒了工作。晶片廠英特爾今年也經歷5波裁員，加州研發中心一路原先裁逾5000名員工，至今數字仍不斷增加，今（2024）年將持續祭出撙節措施。
Google廣告銷售部門高層日前才剛宣布，計劃將重組約3萬名員工的廣告銷售團隊，不久後，又傳出將解雇語音助理軟體「Google助理」部門當中高達數百人，16日確定，即將針對全球廣告銷售部門展開今年第2波裁員。豈料，又有裁員消息不斷傳出，據外媒報導，Google將在旗下影音平台YouTube削減約100名人力，其範圍涉及YouTube營運和創作者管理團隊，YouTube也證實裁員消息，指出受影響員工將有60天的時間可在公司尋求調職機會。
外媒透露，Google執行長皮查（Sundar Pichai）向員工表示，Alphabet（Google母公司）旗下企業將展開更多裁員，今年將聚焦於刪除企業層級，簡化執行面及提振效率。