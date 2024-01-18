外資提錢走！台股2天慘跌近400點　國安基金喊話了

Google大裁員還沒完！旗下YouTube再砍百人　2團隊飯碗不保

▲據外媒報導，Google將在旗下影音平台YouTube削減約100名人力，其範圍涉及YouTube營運和創作者管理團隊。（圖／擷取自Pixabay）
▲據外媒報導，Google將在旗下影音平台YouTube削減約100名人力，其範圍涉及YouTube營運和創作者管理團隊。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

科技業裁員潮一波波，搜尋引擎Google更是砍不停。據外媒引述消息指出，上周母公司Alphabet才剛裁員超過1000人，如今又將針對Google旗下影音平台YouTube削減約100名人力，範圍涉及YouTube營運和創作者管理團隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國科技業從2022年下半年開始掀起大規模裁員潮，直至今日仍持續擴散。科技圈離職統計網站「Layoffs.fyi」於去（2023）年12月發佈的統計顯示，全球1178家科技公司共計已累計裁員26萬771人，平均今年每一天都有超過714人失業，其中，Google作為科技巨頭，竟淪為這波裁員潮裁員人數最多的公司，裁了總體全球員工數的6%，共1.2萬人。

此外，微軟、Meta皆裁約1萬人，亞馬遜（Amazon）有9000人丟飯碗，Ericsson遭裁員人數也達8500人。記憶體大廠美光（Micron）繼去年底宣布裁員10％人力、約5000人後，一整年陸陸續續都有裁員消息傳出，今年裁員幅度為15%，約有7200人沒了工作。晶片廠英特爾今年也經歷5波裁員，加州研發中心一路原先裁逾5000名員工，至今數字仍不斷增加，今（2024）年將持續祭出撙節措施。

Google廣告銷售部門高層日前才剛宣布，計劃將重組約3萬名員工的廣告銷售團隊，不久後，又傳出將解雇語音助理軟體「Google助理」部門當中高達數百人，16日確定，即將針對全球廣告銷售部門展開今年第2波裁員。豈料，又有裁員消息不斷傳出，據外媒報導，Google將在旗下影音平台YouTube削減約100名人力，其範圍涉及YouTube營運和創作者管理團隊，YouTube也證實裁員消息，指出受影響員工將有60天的時間可在公司尋求調職機會。

外媒透露，Google執行長皮查（Sundar Pichai）向員工表示，Alphabet（Google母公司）旗下企業將展開更多裁員，今年將聚焦於刪除企業層級，簡化執行面及提振效率。

蘋果也陷裁員風暴！計畫整併Siri團隊　百名員工恐丟飯碗

遊戲業裁員潮又一波！聊天工具開發商大砍17%員工　這2家也淪陷

三星S24系列台灣售價曝！旗艦款破5.5萬　新機拚銷售成長3成

終結三星12年霸主地位！蘋果手機出貨量衝破2成　躍居全球一哥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選