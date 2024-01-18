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台積電劉德音「有備而來」退休感言　與魏哲家頻互動破除流言

▲台積電18日法說會，董事長劉德音「有備而來」準備退休感言，與總裁魏哲家頻頻互動破除流言。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲台積電18日法說會，董事長劉德音「有備而來」準備退休感言，與總裁魏哲家頻頻互動破除流言。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

記者許家禎／台北報導

台積電今（18）日法說會，由於年前董事長劉德音宣布今年股東會上要退休，因此今日現身格外引人關注，而他也特別準備了一段「退休感言」，他說過去30年在台積電的時間是一段非凡旅程，很榮幸接棒創辦人張忠謀擔任董事長，他說剩下的時間還有好多事情要做，同時也點名一旁的總裁魏哲家將擔任下屆董座，有信心台積電將持續締造佳績。而整場法說會，劉德音與魏哲家的互動也是焦點，面對法人的提問，時不時對對方的說法頻頻點頭，兩人幽默風趣的口吻也讓大家笑聲不斷。

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台積電今日舉行法說會，這是台積電睽違4年，再度舉行實體法說會，今日會上董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭與法人關係處處長蘇志凱共同出席。台積電2023年第四季稅後純益約新台幣2387億1千萬元，每股盈餘為新台幣9.21元，單季毛利率為53.0%。2023年全年EPS達32.34元，全年毛利率54.4%、營業淨利率為42.6%，超出市場預期。

展望今（2024）年第一季，由於受到季節性影響但HPC（高效運算）需求回溫將兩相抵減，第一季營收估介於180億美元到188億美元之間，約季減4.2%到8.3%，毛利率則估介於52%到54%之間、營業利益率介於40%到42%之間，同樣大致符合市場法人預期。

由於年前董事長劉德音宣布要在今年股東會上要退休，市場關注為何選在這個時機點退休？有人認為他是在為美國廠進度落後而負起責任，也有人說劉德音與魏哲家決策中心「兩個太陽」，最終導致劉德音黯然退出，也因此劉德音今日現身引來大批媒體追逐。

劉德音知道很多人關心他為何退休，竟然也「有備而來」，特別準備一段講稿，他說過去30年在台積電的工作經歷是段非凡的旅程，很榮幸在創辦人張忠謀退休之後，接任台積電董事長職務。他說，台積電會那麼成功，主要是將技術以最具效益的方式商用化，提供客戶最優質的產品，台積電也贏得領導力與競爭力，未來公司會持續堅持誠信承諾、創新與客戶信任。

劉德音也感謝團隊還有同事，並點名一旁的魏哲家，將被推薦接任下屆董事長，他自己會多花點時間陪伴家人，但他有充分信心，預見台積電持續締造優異的表現。他強調，自己剩下的時間還有好多事情要做，他會繼續執行現行計畫。

只見劉德音發表「退休感言」時，提到台積電為何會成功時，一旁的魏哲家也不禁點點頭，臉上露出自信，仿佛對這段時間兩人的戰績頗為滿意。不僅如此，劉德音與魏哲家面對台下法人提問時，雙方展現默契，時而相視而笑、時而點頭表示贊同，感受到睽違4年的實體法說會，即使是面對劉德音將退休的消息，但他的心情依舊不錯。而台下法人也給予祝福，感謝劉對台積電與台灣的貢獻。

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