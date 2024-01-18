麗喆歲末慈善捐贈 落實「珍惜所有，關懷社會」精神

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麗喆中小學除重視中英文雙語教育外，尤為重視品格教育。蕭百凱校長指出，品格一向是麗喆辦學的核心宗旨，孩子不僅恪守「說好話、做好事、守秩序、有禮貌」四大指標，更將每月中心德目融入生活學習課程。這次歲末捐贈活動，便是感恩、奉獻、親子教育的匯合，讓學生慢慢具備助人為樂的社會責任。
蕭百凱表示，孩子們懂得珍惜自己擁有的一切，便能潛移默化、自然而然成為優秀國家棟樑，發揮出的助人影響力也更為巨大。鑑此，家長們非常支持學校理念，紛紛慷慨解囊，成就孩子「全人教育」的道德視野與公民素養。
今天的捐贈儀式結合音樂會進行，由學生組成的管樂隊演奏氣勢磅礡的樂曲，還有幼兒園小小朋友應景的節慶歌舞表演，有舞龍舞獅和放鞭炮、大元寶，提前帶來年節歡樂喜氣。最溫馨感人的是，校方安排學生與受贈者互動，親自致贈紅包，以及致送親手製作的賀年卡片，彼此互祝新年快樂。小四學生說，「把買糖果的錢節省下來，幫助需要的人，很開心」。受贈的阿嬤則直誇孩子「教得懂事又善良」。
麗喆雙語中小學暨國際幼兒園除了選定西屯慈善協會、教育局向陽教育獎學金等有公信力之慈善機構，學校更由專人訪問附近學校及鄰里，最終選定兩所學校及17個里，近200位需要幫助民眾及學子受惠。蕭百凱校長表示，學校辦理捐贈儀式，除落實善款透明公開流程之外，更是從教育現場發揚理念、向下紮根，希望藉此拋磚引玉，發揮「人饑己饑，人溺己溺」的慈愛精神，進而推動社會良善風氣。
這項盛大的歲末慈善捐贈活動，市政府教育局專門委員陳雅新、教育局學生事務處劉芹樺、西屯區長陳寶雲及社會課長廖怡雯課長皆到場致贈感謝狀，福科國中及國安國小校長代表鄰近學區觀禮，並有來自西屯、清水、沙鹿、龍井等區多位里長見證「善行教育」盛事。