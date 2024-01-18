降溫前先迎雨彈！寒流急凍全台「下探5°C」 最冷、雨最多時機曝
超強寒流強襲台灣前，明（19）日晚間先有鋒面接近，週六（20）日通過台灣，各地都有降雨機率，下週一、下週二華南雲雨區東移，降雨區域再增加，且本週日迎接入冬最猛寒流，全台溫度一路下降，下周二到下周四清晨最冷，局部空曠地區低溫下探攝氏5度，下週一、下週二高山有機會下雪，陽明山有機會在2016年霸王級寒流降雪後，再度迎接雪景。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠預報指出，明天白天天氣與今天類似，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，晚間鋒面逐漸靠近，北部開始有局部短暫雨，其他地區雲量增加。週六鋒面通過期間，東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區有零星降雨，各地降雨機率增加。
週日迎接今年入冬最強寒流，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨；下週一、下週二華南雲雨區東移，東部以北、東北部、南部山區都有降雨機會，是降雨最明顯的時機，南部平地多雲，北部、宜蘭、花蓮整天有雨，中部、東部、南部山區有局部短暫雨。
下週三水氣減少，剩下北部、東半部有局部短暫雨，中部山區零星降雨，其他地區多雲到晴。下週四寒流減弱，水氣減少，剩下東半部、大台北山區局部短暫雨。
未來一週的溫度，明天氣溫跟今天類似，週六東北季風影響，各地白天高溫為攝氏21度至23度，下週日、下週一（21日、22日）寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；下週二、下週三（23日、24日）寒流影響，臺灣各地非常寒冷，預測北部及東北部地區約攝氏7至9度，中南部及花蓮地區攝氏8至10度，臺東地區約攝氏10至12度，局部空曠地區最低溫下探攝氏5度到6度。
下週四清晨還是低溫，白天後溫度逐步回升，北部約攝氏15度、中南部攝氏20度，下週五氣溫持續回升。
下週一晚上至下週二，北部、宜蘭1000公尺到1500公尺高山有降雪機會；下週二中南部、花東2500公尺到3000公尺高山有降雪機率。