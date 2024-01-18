小股東看過來！台積電今年現金股利13.5元 承諾未來將穩定增加
台積電今（18）日法說會，攸關未來競爭力的資本支出成為焦點。台積電指出，今年2024年的資本支出估介於280億至320億美元之間，較2023年的304億美元還要下探，這是因為過去投入的資本支出已經「開始收穫」，因此公司的資本支出成長率已經開始趨向平穩，也因為如此，股東們的現金股利有望增加，去年總計獲得11.25元的現金股利，今年將來到13.5元，且承諾未來現金股利將穩定增加。
記者許家禎／台北報導
台積電表示，2023年資本支出為304億美元，低於先前約320億美元的預測，原因在於考量市場的短期不確定性，持續適當地緊縮資本支出。但台積電強調會繼續支持客戶成長，預計今（2024）年資本支出大約落在280億至320億美元之間。其中70到80%將用於先進製程技術、約10到20%用於特殊製程技術，另外10%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。
台積電財務長黃仁昭表示，2024年投入的資本支出折舊費用，相較前一年將增加近30%，主要因素是3奈米技術量產。他說過去幾年，公司大幅增加了資本支出，就是為了把握高效能運算（HPC）、AI 和 5G大趨勢的成長機會做好準備。而今年2024年的資本支出介於280億至320億美元之間，過去投入的資本支出已經開始收穫，因此公司的資本支出成長率已經開始趨向平穩。
也由於公司有機成長（growth organically）提供支持、發展良好的獲利能力、保持財務靈活性，因此可持續向股東配發穩定增加的現金股利。董事會之前批准了2023年第3季派發每股新台幣3.5元的現金股利，高於之前的3元，在不低於前一次股利的原則下，未來股利有望增加。
台積電指出，2023年第3季的現金股利將於2024年4月發放，台積電股東在2023年總計獲得每股新台幣11.25元的現金股利，且在2024年將獲得至少新台幣13.5元的現金股利，台積電也承諾未來幾年，公司的現金股利政策重點，會繼續從可持續性轉向每股現金股利穩定增加。