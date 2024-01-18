運動現況調查／私人教練逐漸受到重視　這兩項運動形式成未來趨勢

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女性專屬運動課程在提高女性運動參與率方面發揮著重要作用，台北市立大學教授許瓊云認為，未達到規律運動的女性，可以透過女性專屬運動課程，包含增開體適能系列、伸展操、皮拉提斯、瑜伽、羽球及飛輪等課程，這些課程易於參與相當適合女性。
專屬運動課程課程不僅為人們提供了多樣化的選擇，也更加適應了現代人的生活方式和健康需求，無論是尋求高效率的健身方法，都在努力滿足不同人群的需求。
體育署副署長洪志昌提到，尤其疫情後國人對於健康的概念提升，大家都在追求更健康的生活，而穿戴式裝置科技、居家健身也成為主流，「核心訓練」、「私人教練」及「運動是良藥」都逐漸受到重視。
隨著科技的發展，穿戴式裝置和居家健身已成為運動健身的新趨勢，輔仁大學教授何健章指出，穿戴式裝置普及反映了現代人對便捷、高效運動方式的需求，提供了運動數據的即時追蹤，而居家健身則為忙碌的現代人提供了靈活的運動選擇。
為了積極提升國民健康並持續推動全民運動，體育署已實施「運動i台灣2.0計畫」。洪志昌指出，此計畫旨在通過多種途徑來培養民眾的運動習慣並創造良好的運動風氣，具體措施包括推廣各縣市的體育活動、發展具有地方特色的運動項目、提供優質且友好的運動服務、整合運動與健康促進的策略，以及加強培養高質量的運動專業人員。
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