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巴基斯坦與伊朗互相越境空襲！巴國中將認危機不會擴大：到此為止

▲伊朗接連越境空襲伊拉克、敘利亞、巴基斯坦，引發3國不滿，巴基斯坦更在今（18）日也用飛彈轟炸伊朗領土，造成9人死亡。圖為巴基斯坦民眾上街抗議伊朗的空襲行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗接連越境空襲伊拉克、敘利亞、巴基斯坦，引發3國不滿，巴基斯坦更在今（18）日也用飛彈轟炸伊朗領土，造成9人死亡。圖為巴基斯坦民眾上街抗議伊朗的空襲行動。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以巴戰爭爆發後，外界就擔心中東地區暴力衝突將會升級，近期伊朗接連越境空襲伊拉克、敘利亞、巴基斯坦，雖然伊朗說法都是為了打擊鄰國境內的「恐怖組織」，但飛彈越境空襲仍引發3國不滿，尤其巴基斯坦更在今（18）日也用飛彈轟炸伊朗領土，造成9人死亡，巴基斯坦說法跟伊朗一樣，稱是「精準打擊伊朗境內的恐怖組織」。伊朗與巴基斯坦互相空襲，讓外界擔心事態擴大，對此，巴基斯坦前國防部長、中將葉辛（Asif Yaseen）認為，事情「到此為止」，應不會繼續升級。

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根據《BBC》報導，伊朗先在週二空襲了巴基斯坦俾路支省，並稱其打擊對象是「正義軍」（Jaish al-Adl）的基地，不是巴基斯坦國民，不過空襲行動造成2名兒童死亡，引發巴基斯坦當局強烈不滿。

巴基斯坦先是召回駐伊朗大使抗議，接著阻止伊朗駐巴基斯坦大使返回首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），今日更是發動空襲轟炸伊朗希斯坦-俾路支省，造成9人死亡。對於這起攻擊行動，巴基斯坦的說法跟伊朗一樣，稱是為了打擊分離主義恐怖組織，不是伊朗國民。

伊朗外交部簡短譴責了巴基斯坦的空襲，但態度並沒有很激烈，伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）則幫忙附和巴基斯坦的說法，稱死亡的都不是伊朗人，雖然沒有提供任何證據。伊朗似乎有意低調處理巴基斯坦報復意味明顯的空襲行動。

《BBC》報導指出，伊朗幾天來陸續轟炸3個鄰國，雖然都宣稱是為了打擊境內的恐怖組織，不是針對國家，但還是造成外交危機。伊朗與伊拉克和巴基斯坦本來交好，如今卻面臨關係破裂。對於巴基斯坦強硬的空襲報復，伊朗軍方至今保持沉默，似乎吃了一驚，沒料到巴基斯坦反應這麼大，還在思考如何回應。

巴基斯坦前國防部長、中將葉辛則對《BBC》表示，巴基斯坦強硬的態度應該是受到國內局勢有關，因為2月就要大選，公眾對政府施加了很大的壓力，要求他們採取行動。但葉辛認為，在兩國的外交部長直接通話之後，他相信這些擦槍走火的空襲行動將會到此為止，畢竟雙方都不希望局勢升級。

《CNN》報導指出，俾路支人居住在巴基斯坦與伊朗和阿富汗交界處，他們在巴基斯坦和伊朗都是分離主義者，尋求自己獨立，因此經常成為兩國政府打擊的對象，而在這些武裝衝突中，偶爾也會引起摩擦，但兩國直接空襲對方領土則是前所未見，有專家認為伊朗項莊舞劍意在沛公，是為了鞏固自己強硬形象，確立地方一霸的地位，但做得太過火，造成巴基斯坦反彈。

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