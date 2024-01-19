NBA／尚未與快艇續約！Paul George對聯手溜馬Haliburton感興趣
印第安納溜馬（NBA）在Tyrese Haliburton的帶領下，本季至今打出23勝、17敗的戰績，其中今（19）日《Yahoo Sports》記者Jake Fische則透露，「目前效力洛杉磯快艇的球星Paul George對於回歸前東家溜馬聯手Haliburton感到十分興趣。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jake Fische在播客節目上透露，「Paul George與快艇目前還未與快艇達成延長續約，合約將在24-25賽季到期，且在下賽季George擁有球員選項，因此本季若快艇成績不如預期，他將會考慮回到溜馬，並對於聯手Haliburton感到興趣。」
Paul George在2010年進到聯盟後，至2017年被交易到雷霆前，一直都是溜馬的當家球星，且僅在14-15賽季未率隊打進季後賽，更曾在13-14賽季帶領溜馬以56勝、26敗勇奪東區第一的戰績，但可惜都未能幫助球隊奪冠，分別在10-11賽季不敵芝加哥公牛，更在2011年至2014賽季連續敗給邁阿密熱火「三巨頭」，與在15-16賽季不敵多倫多暴龍。
至於本季成長為溜馬頭牌的Tyrese Haliburton，日前因左大腿筋輕微的一級拉傷，目前高掛免戰牌預期至少缺陣2週，本季至今出賽33場出賽有場均23.6分12.5助攻4.2籃板1.1抄截成績，若是Paul George未來重返印第安納與Haliburton聯手，將有望復刻LeBron James當年離開騎士後，又再度回到騎士並帶領球隊拿下隊史首冠的佳話。