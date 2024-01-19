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NBA／勇士錯失Siakam、吸引力正在減弱　ESPN：建議他們直接重建

▲Pascal Siakam對加入勇士打球似乎不感興趣，灣區對於球員的吸引力似乎正在減弱。（圖／美聯社／達志影像）
▲Pascal Siakam對加入勇士打球似乎不感興趣，灣區對於球員的吸引力似乎正在減弱。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Pascal Siakam交易案塵埃落定，這位明星前鋒轉隊印第安納溜馬隊，而不是最受外界關注的金州勇士。根據報導，勇士確實對Siakam感興趣，不過同樣的想法卻不是互相的，隨著球隊競爭力流失，他們對於聯盟球員的吸引力正在減弱。而面對如今掙扎、且主動權不高的局面，ESPN記者Zach Lowe給出建議，他認為勇士是時候為「下賽季和以後打算了」。

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《The Athletic》記者Sam Amick表示，「勇士隊（對Siakam）很感興趣，但我不認為他本人對本賽季過去與這支球隊連結在一起的任何事情感到興奮。」

勇士隊在王朝巔峰時期，有強大的吸引力能夠讓一些生涯暮年的老將、甚至是當打之年的球星主動來投，包括：David West、Kevin Durant；甚至是在2022年也吸引了Otto Porter這樣希望證明自己的好手加盟。

但如今卻已不是如此，根據《富比士》專欄作家Evan Sidery的看法，這種吸引力似乎正在減弱，至少從Amick的報導來看，雙方並不是同樣對彼此都感到有興趣。勇士最終也沒能換來Siakam。

這個球季，勇士狀態起起伏伏，戰績也很糟糕，不要說爭奪總冠軍，連取得附加賽名額都有困難，早已不是那支西區勁旅。再加上球隊的傳切體系複雜、堪稱「數據殺手」，所以一直以來並非所有球星都享受勇士隊的招牌打法。

錯失Pascal Siakam之後　勇士的下一部應該怎麼做？

▲Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga在場上並不兼容，勇士隊交易他持開方態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲若勇士想交易，Andrew Wiggins是很重要的籌碼，不過美媒認為他的價值並不高。（圖／美聯社／達志影像）
ESPN知名記者Zach Lowe表示，整個聯盟都在關注勇士的兩張大合約Andrew Wiggins和Draymond Green，但他並不認為兩人有很高的交易價值，因此他們或許是時候做出陣容改變了。

「我認為現在應該考慮下賽季以及以後的事情了，清理你的薪資空間，重新安排球隊人員，現在他們這個賽季有點難救了。」Lowe在節目上如此說道。

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