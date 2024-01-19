NBA／勇士錯失Siakam、吸引力正在減弱　ESPN：建議他們直接重建

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勇士隊在王朝巔峰時期，有強大的吸引力能夠讓一些生涯暮年的老將、甚至是當打之年的球星主動來投，包括：David West、Kevin Durant；甚至是在2022年也吸引了Otto Porter這樣希望證明自己的好手加盟。
但如今卻已不是如此，根據《富比士》專欄作家Evan Sidery的看法，這種吸引力似乎正在減弱，至少從Amick的報導來看，雙方並不是同樣對彼此都感到有興趣。勇士最終也沒能換來Siakam。
這個球季，勇士狀態起起伏伏，戰績也很糟糕，不要說爭奪總冠軍，連取得附加賽名額都有困難，早已不是那支西區勁旅。再加上球隊的傳切體系複雜、堪稱「數據殺手」，所以一直以來並非所有球星都享受勇士隊的招牌打法。
錯失Pascal Siakam之後 勇士的下一部應該怎麼做？
ESPN知名記者Zach Lowe表示，整個聯盟都在關注勇士的兩張大合約Andrew Wiggins和Draymond Green，但他並不認為兩人有很高的交易價值，因此他們或許是時候做出陣容改變了。
「我認為現在應該考慮下賽季以及以後的事情了，清理你的薪資空間，重新安排球隊人員，現在他們這個賽季有點難救了。」Lowe在節目上如此說道。