剩最後一天！政府發10萬元、逾千人拿到　這樣申請可在過年前入帳

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勞保局統計，截至16日下午4點止，勞保紓困貸款共申請12萬1,612件、核准8萬9,980件，核准率達73.99%；目前已核撥2,306件、核撥率為2.56%、金額達2億3,048萬元。
113年勞保紓困貸款資格
勞保局指出，勞保紓困貸款申貸資格須符合4條件，生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2024年1月19日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。
勞保局提醒，土地銀行會以電子郵件或手機簡訊通知勞工朋友核定及撥款訊息，故請務必提供正確之電子郵件或手機號碼，確保可接收到通知。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約7個工作天會撥入帳戶，原則上可在農曆春節前獲得貸款。
應檢附文件（完成網路申請者除外）：
（一）掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址，並貼足郵票）。
（二）被保險人印章。
（三）未在土地銀行開立存款帳戶者，請攜帶身分證正本及正、背面影本2份，以及健保卡（或駕照）正本及正、背面影本1份。已在土地銀行開立存款帳戶者，請攜帶存摺及身分證正本及正、背面影本1份。
申請方式（請擇一辦理）：
（一）網路：符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，應於受理申請期間點選土地銀行入口網站，依序填妥申請資料，並完成網路簽約及對保手續，網路申請受理後即以電子郵件回傳受理成功訊息。
（二）臨櫃：被保險人填妥申請書並檢齊應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託之金融機構提出申請。但因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係之證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份（正本驗後發還）委託親屬辦理，俟核定通過後再檢齊應檢附文件，由被保險人親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。
（三）郵遞：被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構（地址請至該行網站查詢），俟核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。
洽詢電話：
土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理，詳細電話及地點請至土地銀行網站查詢）。勞保局服務專線（02）2396-1266。