立院龍頭之爭游蔡配有變？蔡其昌：現階段重點是把立委角色做好
下屆立法院正副院長選舉在即，國民黨韓國瑜宣佈搭配前黨主席江啟臣推出「韓江配」，民進黨卻遲未宣佈。現任副院長蔡其昌表示，這次選舉他沒有個人立場，在三黨不過半下，如果大家只是談位置、談誰配誰，對國家幫助都有限，現階段他的重點是把立委角色做好、更謙卑傾聽。
記者顏幸如／台中報導
韓國瑜宣佈「韓江配」後，外界對民進黨是否已定調由現任游錫堃、蔡其昌連任感到好奇。蔡其昌今（19）日在選區跑行程，他說之前已多次表示，他對正副院長選舉沒有個人立場，位置不該是這階段應該考量的，重點應是在三黨不過半下，怎麼樣的機制能對國家更好。
蔡其昌說，立院要通過很多預算、福國利民的法案，只有運作順暢，國家法案才能順利通過。他以自己為例，過去8年副院長期間以國會改革為重點、致力讓國會開放更透明，現在院會和朝野協商等會議都有直播、公民記者可以進到立法院，公督盟也頒國會特別貢獻獎給他。
蔡其昌認為正副院長不只是位置而已，應該對國會改革、下一階段要推動的方案有具體想法，「如果大家只是談位置、誰適合不適合、誰配誰，對國家幫助都有限」。
至於是否參選下一屆台中市長？本屆立委選舉差點翻車、僅小贏民眾黨蔡壁如的蔡其昌表示，這階段的重點是把立委角色做好，更謙卑傾聽、為海線故鄉爭取建設、在立法院通過福國利民法案，其他問題沒有評論也沒有想法。