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李強政府首份經濟成績單！星媒：中國內外交困　2024恐怕會更難

▲李強16日在達沃斯世界經濟論壇發表演說時表示，中國經濟長期向好的大勢不會改變，歡迎外商繼續投資中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲李強16日在達沃斯世界經濟論壇發表演說時表示，中國經濟長期向好的大勢不會改變，歡迎外商繼續投資中國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國務院總理李強，本週前往瑞士參加2024達沃斯世界經濟論壇，聲稱中國經濟長期向好、大勢不變，還披露去年實現5.2%的經濟成長率，超過官方預期，歡迎外商繼續前往當地投資。然而，有星媒分析稱，細看經濟數據下的具體分項，可見情勢依然嚴峻、不容樂觀。

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新加坡《聯合早報》19日刊載社論，指這是李強接任國務院總理後，中國第1次公布全年經濟成長數據，在當前環境下已算不易，不過綜合來看，中國原有的3大成長引擎「基礎投資、房地產、出口」，都在減速熄火中，甚至有業內人士形容「3架引擎全沒了」，而官方公布的5.2%成長，若換成美元計算，實際上是減少0.5%，是中國以美元計算的名目GDP，29年來首次減少，代表美中經濟規模差距進一步拉大。

屋漏偏逢連夜雨，中國國家統計局17日又公布，2023年中國人口總數淨減208萬至14億967萬，是連續2年人口出現負增長，減幅還比2022年的85萬大，儘管官方捧出了達標的5.2%成長，但市場仍看不到中國經濟會很快持續好轉的證據，中國經濟的結構性問題、經濟轉型期陣痛、地緣政治壓力、信心不足等，都讓外界難以樂觀。

報導進一步指出，問題的癥結點，包含有效需求不足、社會預期偏弱、國內大循環存在堵點、外部環境的複雜性及不確定性上升等，這些其實說明，中國經濟處於內外交困的局面，北京曾經一度深信，外資離不開中國，結果發現事實並非如此，對中國與李強政府而言，2024年的情況只會更難，畢竟房地產業一時半刻還走不出低谷，而美國對中國採取的「斷鏈」和技術封鎖更只是開始，加之紅海危機造成運價暴漲，將讓中國出口雪上加霜，即使寄以厚望的電動車、新能源與材料等綠色產業表現不錯，但短期內仍難以取代房地產，彌補經濟成長與就業的缺口。

報導最後提到，中國身為全球大型經濟體，確實有很強的內生動力，讓人不忍割捨，對企業而言，一時的難關也不是大問題，關鍵是民眾與內外企業，對國家選擇之路產生了疑慮，諸如：「中國政府是否仍相信市場經濟」、「經濟發展的問題都能應對，熬過幾年就是了，但是政策的不確定就難說了，能怎麼預測？」等問題，導致投資者卻步。

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