只少142票！票后寶座讓給陳亭妃 何欣純霸氣捐出選舉補助款
又有一位全數捐出選舉補助款的立委！連任成功的民進黨台中市立委何欣純，今天宣布捐出2/3選舉補助款約260多萬元給弱勢團體及母校。何欣純是本屆得票冠軍，今年選舉則由台南市立委陳亭妃拿下票后，巧合的是陳亭妃只比何欣純多142票，兩位女將24小時內先後宣布將捐出所有選舉補助款，捐出金額差不到3千元。
記者顏幸如／台中報導
何欣純在4年前的立委選舉以14萬9,538票、得票率63.3%拿下全國最高票；今年全國最高票是國民黨新北市立委當選人洪孟楷15萬8596票；最高得票率是民進黨台南市立委當選人林俊憲的76.54%；票后則是5連霸的台南市立委陳亭妃13萬2377票，得票率70.14%。昨天陳亭妃宣布依規定把1/3選舉補助款繳回中央黨部後，剩餘2/3約264萬多元將捐出關懷弱勢族群。
下屆立委選舉，何欣純以13萬2,235票、56.58%得票率打敗對手國民黨林家興的9萬5,549票，她只比陳亭妃少142票，預計可獲396萬7050元補助款。今她宣布近400萬的選舉補助款，將依照往例、繳回黨中央1/3之後，其餘得票補助金額264萬餘元，全數捐給自己母校及社福機構等，為社會弱勢提供溫暖與關懷。
何欣純指出，這些捐贈對象包括瑪麗亞基金會、大里希望家園、勵馨基金會、北台中家扶中心、十方啟能中心、廣亮丶和風丶合濟、星光、光明慈善會、台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫、豐原身障團體等公益社福機構，以及何欣純自己的母校塗城國小、成功國中、台中女中，希望以實際行動讓更多弱勢家庭及族群獲得社會關懷。