金曲歌手曾瑋中再轟科目三比賽：為什麼會選這首　不爽原因全說了

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》藏彩蛋！鬼太郎「眼珠老爹」祕密公開

▲日本動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將揭開鬼太郎父親「眼珠老爹」的神祕過去。（圖／采昌）
▲日本動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將揭開鬼太郎父親「眼珠老爹」的神祕過去。（圖／采昌）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》以全新故事與畫風，首度揭開鬼太郎父親「眼珠老爹」的神祕過去，由古賀豪執導， 木內秀信、白鳥哲、關俊彥等聲優為角色配音，電影去年11月在日本上映後，票房截至14日已經累積近157萬觀賞人次，總票房累積22億日元（約台幣4.57億元）佳績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲導演古賀豪玩心大起，在片中加入隱藏版的「妖怪」與「角色」彩蛋。（圖／采昌）
▲導演古賀豪玩心大起，在片中加入隱藏版的「妖怪」與「角色」彩蛋。（圖／采昌）
《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》劇情描述昭和31年（西元1956年），暗中掌控日本政商界的「龍賀一族」支配著哭倉村。在血液銀行工作的水木（木內秀信 配音），為「龍賀一族」的當家龍賀時貞（白鳥哲 配音）的死去弔唁。此時，鬼太郎的父親（關俊彥 配音）為了尋找失蹤的妻子，也來到這個村子。就在「龍賀一族」為了繼承時貞的遺產而展開醜陋鬥爭時，一名家庭成員卻在村莊的神社裡慘遭殺害。緊接著一連串恐怖離奇的連鎖事件也相繼展開。絕望中，鬼太郎的父親與水木的命運也即將產生轉變。

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》是「妖怪博士」水木茂誕生100週年的紀念電影（已於2015年過世，享耆壽93歲），找來曾執導《劇場版鬼太郎：日本爆裂！！》的古賀豪再度擔任導演，為觀眾帶來全新故事與畫風，同時揭開鬼太郎誕生的故事。

製作期間，古賀豪導演玩心大起，自爆在片中偷偷加入「隱藏版妖怪」彩蛋，他透露：「不是只有一兩個，而是『好多個』呢！」片中為「水木」配音的聲優木內秀信，也在二刷後表示：「我試圖想要找到，所以看第二次時，我從一開始就一直盯著背景，完全沒有去看水木，但我根本就找不到！」究竟導演所安排的「隱藏版妖怪」會在哪裡？值得觀眾進戲院一起尋找。

另一個有趣的彩蛋，是曾為「鬼太郎」與「眼珠老爹」配音的資深聲優野澤雅子，也在片中為「隱藏角色」獻聲。木內秀信對此猜了兩次，都未成功答對，連導演都自認這題「很困難」，他也給予提示：「如果讓野澤女士來表演，她就會演這個角色。有一些效果，但不算是台詞，比較像尖叫？類似這樣的東西，很難的！」這也讓聲演「鬼太郎父親」的聲優關俊彥直喊：「不！晚上會睡不著覺啊！」《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將於2月7日在台上映。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

快訊／泫雅分手DAWN「疑跟龍俊亨交往」！甜PO牽手照：請多多關照

BLACKPINK Lisa陪法國第一夫人下跪！總統老婆幫撐傘　2人變姐妹

獨家直擊／aespa寧寧中文撐場尾牙！吳姍儒主持怕爆：請注意安全

田慧振失去李善均23天「戴上戒指悄悄上班」　完美狀態讓外界心疼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選