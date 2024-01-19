《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》藏彩蛋！鬼太郎「眼珠老爹」祕密公開

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《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》是「妖怪博士」水木茂誕生100週年的紀念電影（已於2015年過世，享耆壽93歲），找來曾執導《劇場版鬼太郎：日本爆裂！！》的古賀豪再度擔任導演，為觀眾帶來全新故事與畫風，同時揭開鬼太郎誕生的故事。
製作期間，古賀豪導演玩心大起，自爆在片中偷偷加入「隱藏版妖怪」彩蛋，他透露：「不是只有一兩個，而是『好多個』呢！」片中為「水木」配音的聲優木內秀信，也在二刷後表示：「我試圖想要找到，所以看第二次時，我從一開始就一直盯著背景，完全沒有去看水木，但我根本就找不到！」究竟導演所安排的「隱藏版妖怪」會在哪裡？值得觀眾進戲院一起尋找。
另一個有趣的彩蛋，是曾為「鬼太郎」與「眼珠老爹」配音的資深聲優野澤雅子，也在片中為「隱藏角色」獻聲。木內秀信對此猜了兩次，都未成功答對，連導演都自認這題「很困難」，他也給予提示：「如果讓野澤女士來表演，她就會演這個角色。有一些效果，但不算是台詞，比較像尖叫？類似這樣的東西，很難的！」這也讓聲演「鬼太郎父親」的聲優關俊彥直喊：「不！晚上會睡不著覺啊！」《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將於2月7日在台上映。
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