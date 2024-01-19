T1／卡森斯披上台啤雲豹戰袍！透露加盟主因　想給台灣籃壇新衝擊

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卡森斯表示，「非常開心能來到台灣加盟雲豹，等不及能場上獻技給大家看。至於為什麼我選擇加盟T1、來台打球，是因為雖然我一度因傷而無法持續在場上表現，但我本人很享受在場上和隊友搭配的過程。雲豹球團開給我很棒的條件，因此很開心能有機會在不同國家的粉絲面前，展現球技給大家看。」 ▲NBA球星「表弟」卡森斯抵台，加盟T1聯盟台啤雲豹隊，吸引許多球迷到場歡迎。（圖／記者葉政勳攝）
「就像我說的，我希望來此幫助雲豹繼續連勝下去，但同時我也期待能讓其他人在我身上學到不一樣的東西、希望能帶給台灣籃球一些衝擊，這一段時間我能做的就是盡量去幫忙。」卡森斯如此說道。
另外，卡森斯也透露，其實抵台後還是有些時差問題，希望在休息和復健以及今天下午高強度的練習後，能慢慢調整回來，也笑說「今晚要好好休息，因為我確實點疲憊」。
卡森斯身高為208公分、體重約120公斤，他在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。但因為傷病纏身，如今才33歲的他已不在NBA中打聯盟。
台啤雲豹（原桃園雲豹）上一季簽下「魔獸」霍華德（Dwight Howard），讓球隊獲得巨大聲量，這一季他們也有意依樣畫葫蘆，於是在季中和卡森斯簽下短約，這位NBA球星有望在1月20、21、27及28日的4場雲豹主場賽事上亮相。
卡森斯在18日搭乘「CI5」航班於晚間9點30分抵達桃園機場第二航廈，在19日即投入雲豹訓練，20日雲豹將在主場出戰獵鷹，這也預計會是他加入T1聯盟後的首秀。
他過去在NBA大多數時候都穿15號球衣，最近雲豹公布的視覺宣傳中，他也都身披15號戰袍，也已等同官宣其在雲豹隊的背號。