去年來台國際旅客逾640萬！王國材盼航空復甦9成、旅客達疫前水準

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王國材致詞時指出，疫後復甦1年多來，國際空運需求暴增，航空公司增班、復飛或新闢航點，國際航班已經恢復至疫情前8成，而台灣在疫後全力衝刺國際市場行銷，去年來台國際旅客已逾640萬人次。
他向業者喊話，今年要力拼觀光、航空恢復9成以上，更期待來台國際旅客回復到疫情前的水準，希望業者及民航局持續拓展航線及航網，優化民航服務，一起合作增加來台旅客人數。
針對長榮機師工會揚言1月22日開票取得罷工權後，將不排除在春節期間發動罷工。王國材鼓勵民航業者穩定開拓運量之餘，也要做好勞資關係，航空公司要如何兼顧營運與員工的照顧，是非常重要的事，怎樣經營勞資關係，其實有賴航空業領導人的智慧與用心，勞資雙方往往差距並不大，需要密切的溝通。
何淑萍表示，根據民航局資料，去年我國各機場總旅客量達到5,204萬人次，恢復到疫情前108年的7成2，國籍航空公司營業額也屢創新高，她期許航空產業透過和諧的勞資齊力合作及溝通，長遠地共創豐收績效，並提醒業者，務必遵循國際規範、注重航空駕駛員養成、適職性及疲勞管理，塑造全員飛安文化，才能確保民航持續發展。
另外，何淑萍指出，交通部次長林國顯去年在局長任內，民航局去年完成台中機場既有航廈整建工程，營造優質候機空間；台東機場空側道面改善工程完工，則可供A320等大型航機起降；高雄機場新航廈計畫，也在去年底東側立體停車場統包工程發包後啟動；並已點交約86公頃桃園機場第三跑道第一階段工程用地給桃機公司。
在飛航服務設施方面，何淑萍指出，松山、台東機場終端航管雷達均已汰換，並新設桃園機場第2套場面搜索雷達。她強調，機場建設全面啟動，為迎接疫後大量旅客服務奠下良好基礎。
在對外構建航網方面，何淑萍說，國際航線已陸續恢復及增加到122條，今年民航局將和航空公司持續共同努力構建綿密的國際航網，尤其中、南部或東部國際航線航班也請業者可持續擴增，為民眾提供更優質便利的服務。