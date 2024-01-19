特企／ASOBISM新作首度亮相！封閉測試兌換碼、紀念徽章等你拿

Roguelike ✕ 自走棋 ✕ 回合制戰鬥《靈動世界 Vivid World》
《靈動世界 Vivid World》是合共售出14萬份的《靈動騎士》的續作，並預定於2024年內發售。本作結合隊伍構築型 Roguelike、自走棋、回合制戰鬥等多種要素，將策略戰提升到全新層次。
玩家需要收集變成了不同寶石的角色，宛如「三消」遊戲一樣，將之合成。通過寶石融合，將角色能力不斷強化。當然，你也需要思考團隊和角色特性，發揮相乘組合效果，以獲得爆炸性的成長。
此外，玩家可替角色裝備附有能力「寶珠」，以及巧妙組合「幻石」輔助戰鬥，為隊伍戰術創造無限可能！「魔界」謎團重重，變成寶石的角色們，又是何許人？一起走遍地下城的每個角落，揭露背後的真相吧！
從工廠流水線開始的災厄塔防戰《ShapeHero Factory》
《ShapeHero Factory》揉合工廠模擬、Roguelite、塔防等不同種類玩法，玩家將需要利用生產線組合不同方塊，以製造出不同種類的武器和士兵，阻擋不斷襲來的災厄眷屬，並獲取文物來強化工廠，封印魔導書中的邪惡力量。
每守住一波攻勢後，將可以從隨機報酬中，選擇新設備或進行強化，而每名可遊玩角色的選項和可生產的角色種族，皆不盡相同。在遊戲結束後便可從「偉大知識之書」中，解放永久強化的能力，從失敗中不斷變強，獲得連災厄都為之恐懼的力量吧。
展間特別活動
玩家只要在 TGS2024 期間前往 ASOBISM Indie House A01-4 的攤位，便可試玩首度展出的繁體中文版本，甚至能夠得到邀請制的封閉測試兌換碼，以及紀念徽章等等，對以上兩作有興趣的玩家切勿錯過！
此外，開發團隊亦會於展攤現場，歡迎記者、社群媒體以前來取材交流。
展覽概要
展覽日期：2024年1月25至28日
展覽地點：台北南港展覽館1館
攤位編號：Indie House A01-4
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