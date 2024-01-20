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台北電玩展／《神魔之塔》11週年！黑嘉嘉登台　狂送11萬顆魔法石

▲《神魔之塔》今年將參與2024台北國際電玩展，並推出11週年相關活動。（圖／Madhead 提供）
▲《神魔之塔》今年將參與2024台北國際電玩展，並推出11週年相關活動。（圖／Madhead 提供）

記者張志浩／綜合報導

「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場，長青手遊《神魔之塔》也將參與並同步推出11週年慶祝活動，除了女神級代言人黑嘉嘉會親臨現場與玩家互動外，今年《神魔之塔》也會發出高達11萬顆魔法石，個人單日有機會獲得超過1000顆魔法石、舉辦有史以來最高魔法石數量的抽獎活動。

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《神魔之塔》開發商 Madhead 表示，《神魔之塔》團隊本次台北國際電玩展以「神魔與您同行」為主題，籌劃各式互動式舞台節目，包括傳統的「神魔女將秀」、「激唱環節」、「一抽入魂」、「神魔大亂鬥」、「神魔同行 Dance」、「Kahoot !! 魔法石大放送」等。

▲2024台北國際電玩展，《神魔之塔》代言人黑嘉嘉將會親臨現場與玩家互動。（圖／Madhead 提供）
▲2024台北國際電玩展，《神魔之塔》代言人黑嘉嘉將會親臨現場與玩家互動。（圖／Madhead 提供）
《神魔之塔》現場還會有不定期的「捕獲瘋頭賞」，只要在瘋頭出現於舞台屏幕時打開遊戲，就能獲得獎品，展會期間多個活動將派發大量實體紀念品及虛寶，個人單日有機會獲得超過1000顆魔法石， 更會舉辦有史以來最高魔法石數量的終極大抽獎。

🟡《神魔之塔》電玩展資訊（攤位 M820）

📍訂造遊戲內部程式：今年《神魔之塔》團隊為電玩展訂造遊戲內部程式，玩家不用排隊等候，就能利用手機參與「一抽入魂」和「格鬥環節」，以往的「格鬥擂台」環節將更改為「神魔大亂鬥」， 玩家可以利用自己的手機參與海選關卡， 每場晉級4強的玩家更可到台上爭奪冠軍。

📍代言人黑嘉嘉親臨現場：為紀念《神魔之塔》11週年，團隊再度邀請黑嘉嘉回歸電玩展，與玩家們一同共襄盛舉。

📍歌手演唱：《神魔之塔》10週年主題曲演唱歌手 Ruka Banana,  今年與《神魔之塔》再度合作，並聯同大隸 DA LEAD （前嘻哈團體「麻吉」成員之一）演繹全新製作的《神魔之塔》11週年主題曲《同行》。同時大隷 DA LEAD 也會出任為舞蹈導師帶領著神魔女將，在電玩展演出更高難度的精彩舞蹈。

📍網紅、KOL 現場互動：今年同樣會有多位網紅、達人KOL及藝人出席舞台各項精彩活動。神魔女將會繼承傳統，演繹不同角色，另有一眾轉珠達人即場大顯身手、分享秘技，並不定時大派好康福利，玩家切記緊貼舞台時間表。

▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）
▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）

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