台北電玩展／《神魔之塔》11週年！黑嘉嘉登台　狂送11萬顆魔法石

我是廣告 請繼續往下閱讀
《神魔之塔》現場還會有不定期的「捕獲瘋頭賞」，只要在瘋頭出現於舞台屏幕時打開遊戲，就能獲得獎品，展會期間多個活動將派發大量實體紀念品及虛寶，個人單日有機會獲得超過1000顆魔法石， 更會舉辦有史以來最高魔法石數量的終極大抽獎。
🟡《神魔之塔》電玩展資訊（攤位 M820）
📍訂造遊戲內部程式：今年《神魔之塔》團隊為電玩展訂造遊戲內部程式，玩家不用排隊等候，就能利用手機參與「一抽入魂」和「格鬥環節」，以往的「格鬥擂台」環節將更改為「神魔大亂鬥」， 玩家可以利用自己的手機參與海選關卡， 每場晉級4強的玩家更可到台上爭奪冠軍。
📍代言人黑嘉嘉親臨現場：為紀念《神魔之塔》11週年，團隊再度邀請黑嘉嘉回歸電玩展，與玩家們一同共襄盛舉。
📍歌手演唱：《神魔之塔》10週年主題曲演唱歌手 Ruka Banana, 今年與《神魔之塔》再度合作，並聯同大隸 DA LEAD （前嘻哈團體「麻吉」成員之一）演繹全新製作的《神魔之塔》11週年主題曲《同行》。同時大隷 DA LEAD 也會出任為舞蹈導師帶領著神魔女將，在電玩展演出更高難度的精彩舞蹈。
📍網紅、KOL 現場互動：今年同樣會有多位網紅、達人KOL及藝人出席舞台各項精彩活動。神魔女將會繼承傳統，演繹不同角色，另有一眾轉珠達人即場大顯身手、分享秘技，並不定時大派好康福利，玩家切記緊貼舞台時間表。