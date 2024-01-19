科技業大裁員！今年已有近8000人遭解僱　風暴將至？專家看法分歧

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美國范德堡大學（Vanderbilt University）的教授懷特（Joshua White）表示，從更廣泛的層面來看，就業市場的表現依舊強勁。美國勞工局公布的最新統計顯示，初次申領失業救濟金人數降到2022年9月以來的最低水準。懷特認為，其他領域可能也會發生一些裁員的狀況，但不會像科技業那麼普遍。
美國招聘網站ZipRecruiter的經濟學家波拉克（Julia Pollak）也指出，從整體來看，裁員和解僱的情況並不普遍，就業率並沒有下降很多。
不過也有專家認為，大型科技公司的裁員可能預示著其他產業的萎縮即將開始，因為AI應用與高利率對就業市場的負面影響，在各行各業都會發生。
哥倫比亞大學（Columbia University）的教授科姆（Daniel Keum）表示，科技公司仍在嘗試如何將AI應用商業化與規模化，在這過程中，小規模的招聘和解僱會不斷發生。而隨著AI應用的傳播，類似的現象也會發生在其他行業，整個過程可能會持續10年，科姆認為「人們應該為此感到擔心」。
不過，美國招聘網站Indeed的經濟學家斯塔勒（Corey Stahle）認為，AI應用同時也會提高工作的生產力和效率，總體而言，其他行業應不至於受到AI應用的影響而展開裁員。「我們還沒到那個時候」，斯塔勒強調。
喬治華盛頓大學（George Washington University）的教授凱斯（Chris Kayes）表示，高利率可能是導致科技公司裁員更主要的原因，科技公司對借貸成本上升特別敏感，因為公司在實現盈利之前往往會長期依賴貸款，即便普遍預期聯準會今年將開始降息，但在可預見的未來，利率水準會處於一個相對高的水準，凱斯認為「這會成為就業市場上的一個問題」。