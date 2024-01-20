帕金森氏症苦於藥效退　「這療法」帶來新生！他狀況好到想報路跑

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帕金森氏症主要表現為動作緩慢、不靈活、顫抖、肢體僵硬、面具臉及步態異常，典型患者對於藥物治療通常反應良好，效果可維持7~10年，但隨著發病時間漸長，藥物劑量常需調高，症人也開始會出現動作波動或藥物伴隨的異動症。
葉篤學指出，對於這樣的病人，除調整藥物使用外，深部腦刺激術的外科介入可作為輔助療法，在合適的人身上能帶來不錯的效果，也可減少藥物劑量及併發症。
針對深部腦刺激術，葉篤學說明，其發跡於1960年代，醫師透過手術將治療電極植入兩側大腦深部視丘下核或蒼白球內側核，藉由高頻脈衝微電流刺激調節動作迴路，進而改善動作控制；適合接受此治療的的症人須為典型帕金森氏症發病5年以上、對於左多巴或多巴胺促效劑藥物治療反應良好、有嚴重的藥效波動或藥物引起的異動症等，且需排除有其他腦部疾症、失智、精神異常、憂鬱症、癌症或其他出血性疾症等。
葉篤學表示，進行深部腦刺激術前需評估，以確定患者符合前述條件，也要確定症人及家屬了解手術過程、費用、相關風險及手術成效等；住院手術階段，則將由團隊共同進行，包括神經內科、外科、影像醫學科、麻醉科等，會先透過影像檢查以定出準確的電極植入位置，完成立體定位手術後，將依患者狀況進行刺激參數及藥物調整，使病人獲得最佳的動作控制及最少副作用。