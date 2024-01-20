三餐不定時經常胃痛　竟是「膽囊炎」作怪！喝咖啡有助預防

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而在膽囊炎病例中，有9成伴隨膽結石，而膽結石是由膽固醇、膽紅素或含棕櫚酸酯的鈣鹽、蛋白質和粘蛋白等混合物組成，一般來說，有膽結石者平均不到1成，其中少比例會產生症狀，甚至合併膽囊炎。
對於膽結石的危險因子，戴鋒泉指出，包括年齡增長、女性、懷孕、糖尿病、肥胖、 肝硬化、高膽色素血症、近期體重迅速減輕，或是服用特定藥物，例如某些降血脂藥物、抗生素、生長素抑制因子類似物等，或停經後使用荷爾蒙療法，或服用避孕藥等。
此外，長時間的空腹，或飲食時間不規律，或忽然攝取平常少吃的油膩食物， 則是引發急性腹痛的常見危險因子。
戴鋒泉表示，一般初期或慢性膽囊炎的症狀多變，常被誤以為是胃部不舒服，嚴重時才會開始注意到右上腹不適 ，甚至痛到背後或肋骨邊緣疼痛等；若病人忍耐到更嚴重，常已發燒、全身虛弱，並經急診就醫，也提醒民眾對於腹部不適千萬不可輕忽。
在飲食上，某些研究指出，補充維生素C、多元不飽和與單元不飽和脂肪酸，以及堅果、咖啡等，都可預防膽結石相關疾病，而培養規律的運動習慣，對於不少女性患者則有不錯的保護效果；此外，在體重過重的族群，積極的減重並配合醫囑使用特定的藥物，也能預防膽結石的發生。
🟡預防膽結石注意事項：
◼️多攝取維生素C。
◼️補充多元不飽和、單元不飽和脂肪酸。
◼️適量吃堅果、喝咖啡。
◼️女性規律運動，對於預防膽結石有不錯效果。
◼️肥胖族群積極減重，有助預防膽結石發生。
◼️定期健檢。