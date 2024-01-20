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三餐不定時經常胃痛　竟是「膽囊炎」作怪！喝咖啡有助預防

▲研究指出，補充維生素C、堅果、咖啡等，都可預防膽結石相關疾病。（圖／取自pixabay）
▲研究指出，補充維生素C、堅果、咖啡等，都可預防膽結石相關疾病。（圖／取自pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

一名女性高階主管工作忙碌，長期三餐時間不正常，儘管有運動習慣，仍造成體重逐漸增加，且常有胃部不適，但她不以為意，總是服用現成胃藥，直到某次胃痛劇烈，甚至感覺痛到背後，連右側肋骨下緣也不舒服，甚至還發燒、進急診，經檢查，才發現是急性膽囊炎，經住院、開刀才康復，而她多年來的胃痛，則可能是慢性膽囊炎引起。

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針對膽囊炎與膽結石的關係，國泰醫院一般外科主任戴鋒泉先說明，膽囊位於肝臟下方，主要功能是儲存肝臟製造的膽汁，並在進食後排出膽汁到小腸幫助消化，若吃得較油膩，膽囊將加強收縮以排出更多膽汁。　

而在膽囊炎病例中，有9成伴隨膽結石，而膽結石是由膽固醇、膽紅素或含棕櫚酸酯的鈣鹽、蛋白質和粘蛋白等混合物組成，一般來說，有膽結石者平均不到1成，其中少比例會產生症狀，甚至合併膽囊炎。
　　
對於膽結石的危險因子，戴鋒泉指出，包括年齡增長、女性、懷孕、糖尿病、肥胖、 肝硬化、高膽色素血症、近期體重迅速減輕，或是服用特定藥物，例如某些降血脂藥物、抗生素、生長素抑制因子類似物等，或停經後使用荷爾蒙療法，或服用避孕藥等。 

此外，長時間的空腹，或飲食時間不規律，或忽然攝取平常少吃的油膩食物， 則是引發急性腹痛的常見危險因子。 　　 

戴鋒泉表示，一般初期或慢性膽囊炎的症狀多變，常被誤以為是胃部不舒服，嚴重時才會開始注意到右上腹不適 ，甚至痛到背後或肋骨邊緣疼痛等；若病人忍耐到更嚴重，常已發燒、全身虛弱，並經急診就醫，也提醒民眾對於腹部不適千萬不可輕忽。

在飲食上，某些研究指出，補充維生素C、多元不飽和與單元不飽和脂肪酸，以及堅果、咖啡等，都可預防膽結石相關疾病，而培養規律的運動習慣，對於不少女性患者則有不錯的保護效果；此外，在體重過重的族群，積極的減重並配合醫囑使用特定的藥物，也能預防膽結石的發生。 

🟡預防膽結石注意事項：

◼️多攝取維生素C。

◼️補充多元不飽和、單元不飽和脂肪酸。

◼️適量吃堅果、喝咖啡。

◼️女性規律運動，對於預防膽結石有不錯效果。

◼️肥胖族群積極減重，有助預防膽結石發生。

◼️定期健檢。

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