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驚！耳背會造成失智　做好「6件事」防重聽　

▲研究發現重聽會害人失智風險飆高，醫師分享保養聽力秘訣。（圖／Unsplash）
▲研究發現重聽會害人失智風險飆高，醫師分享保養聽力秘訣。（圖／Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

長輩重聽是常見的健康問題，某些人卻覺得沒差，聽不清楚也不求改善，對此醫師提醒，其實聽力損失與失智風險息息相關，有35%的失智症是因重聽等可預防疾病所引起，民眾若察覺自己或家人、親友聽力下降，應儘速就醫。

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北市聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰說，台灣65歲以上占總人口比率，到2023年已達18.4%，平均每6人中有1人滿65歲，而根據PSA華科基金會2019年發布的全台最大規模高齡聽力篩檢報告，發現國內65歲以上長者約40%有失能性聽損，遠超過WHO統計的33%，且75歲以上平均幾乎每2人中有1人聽損。

此外，依據衛福部資料，我國65歲以上失智症盛行率為4.97%，代表每20人中有1人罹患， 總數約13萬人，若能藉預防、改善聽損，進而減緩失智人口增加，將能大幅降低民眾負擔。

楊宗翰指出，重聽與失智症確實有因果關係，在2017年阿茲海默症協會國際會議中，知名醫學期刊《刺胳針》國際委員會宣布，失智症中有35%是由可預防的疾病如糖尿病、高血壓、肥胖和重聽引起，其中重聽占9%。

針對重聽與失智症關係，楊宗翰說，聽損會影響與人的溝通，因聽力下降，較難以在嘈雜環境分辨資訊，進而影響社交意願，寧可長時間待在家中，使得大腦接收的刺激減少，也容易導致腦組織萎縮、憂鬱，罹患失智症的風險也因而提高，若能維護好聽力，將有助於預防失智症。

楊宗翰表示，若長輩已出現聽損，建議使用助聽器等輔具，並可藉由特定的聽力訓練，並維持社交互動及健康的生活飲食，持續刺激大腦以降低失智症威脅。

楊宗翰也說，許多醫院有助聽器試戴服務，也可進行人工電子耳植入，若有相關聽力困擾，建議至門診尋求進一步治療。

🟡保養聽力注意事項：

◼️日常生活盡量避免噪音環境。

◼️不吸菸。

◼️使用耳塞。

◼️不用棉花棒清潔耳朵。

◼️定期檢查聽力。

◼️控制血壓、血糖、血脂，並確實治療中耳炎。

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