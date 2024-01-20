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脖子腫1顆怕爆！醫：吃藥無法根除　甲狀腺結節新治療免開刀

▲甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題，超音波發現的結節絕大多數屬良性，極少數才是甲狀腺癌。（圖／取自Shutterstock）
▲甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題，超音波發現的結節絕大多數屬良性，極少數才是甲狀腺癌。（圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約60歲主婦日前無意摸到頸部中間下方有腫塊，擔心是癌症，趕緊去醫院檢查，檢查發現該腫塊會隨著吞嚥而起伏，超音波顯示為良性甲狀腺結節，所幸只是虛驚一場，隨後接受微創甲狀腺射頻消融術治療，術後追蹤恢復良好且無復發。

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北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫師余育霖說，甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題，超音波發現的結節絕大多數屬良性，極少數才是甲狀腺癌。

余育霖表示，醫師會根據甲狀腺結節的特徵評估風險，風險低者每1至2年以超音波追蹤即可；風險高、結節變大、出現惡性特徵者，則須進行細針穿刺細胞學檢查，且應每年以超音波追蹤，另可抽血檢查游離四碘甲狀腺素、甲狀腺刺激素等，必要時宜安排核子醫學科的甲狀腺掃描。

針對甲狀腺結節的治療，余育霖說，目前沒有口服藥物能根治，治療方式依據結節的特徵而異，對於傾向良性且無明顯症狀的患者，通常建議定期追蹤，但若已影響外觀或造成吞嚥困難，則可採傳統治療如外科手術切除，或選擇微創甲狀腺射頻消融術。

相較於傳統外科手術，微創甲狀腺射頻消融術僅須局部麻醉，並可保留正常甲狀腺組織，不易影響甲狀腺功能，加上手術時間短且無疤痕，術後觀察1至2小時即可出院，對於患者來說是不錯的選擇。

至於傾向惡性的甲狀腺結節，余育霖說，目前建議開刀切除甲狀腺並進行淋巴廓清手術，同時視情況接受碘-131治療；若於術後追蹤時復發，且身體狀況不宜或不願接受全身麻醉的病人，也可考慮微創甲狀腺射頻消融術。

🟡預防甲狀腺疾病注意事項：

◼️避免頸部受傷。

◼️避免輻射線暴露。

◼️不抽菸、酗酒。

◼️罹患自體免疫甲狀腺疾病的患者，要避免攝取過多的高碘食物，例如海帶、昆布 、紫菜、海產等。

◼️生活作息應規律，最好每天運動，並充足睡眠，不要過度疲勞。

◼️保持身心愉悅，避免生氣。

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