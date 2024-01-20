脖子腫1顆怕爆！醫：吃藥無法根除　甲狀腺結節新治療免開刀

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余育霖表示，醫師會根據甲狀腺結節的特徵評估風險，風險低者每1至2年以超音波追蹤即可；風險高、結節變大、出現惡性特徵者，則須進行細針穿刺細胞學檢查，且應每年以超音波追蹤，另可抽血檢查游離四碘甲狀腺素、甲狀腺刺激素等，必要時宜安排核子醫學科的甲狀腺掃描。
針對甲狀腺結節的治療，余育霖說，目前沒有口服藥物能根治，治療方式依據結節的特徵而異，對於傾向良性且無明顯症狀的患者，通常建議定期追蹤，但若已影響外觀或造成吞嚥困難，則可採傳統治療如外科手術切除，或選擇微創甲狀腺射頻消融術。
相較於傳統外科手術，微創甲狀腺射頻消融術僅須局部麻醉，並可保留正常甲狀腺組織，不易影響甲狀腺功能，加上手術時間短且無疤痕，術後觀察1至2小時即可出院，對於患者來說是不錯的選擇。
至於傾向惡性的甲狀腺結節，余育霖說，目前建議開刀切除甲狀腺並進行淋巴廓清手術，同時視情況接受碘-131治療；若於術後追蹤時復發，且身體狀況不宜或不願接受全身麻醉的病人，也可考慮微創甲狀腺射頻消融術。
🟡預防甲狀腺疾病注意事項：
◼️避免頸部受傷。
◼️避免輻射線暴露。
◼️不抽菸、酗酒。
◼️罹患自體免疫甲狀腺疾病的患者，要避免攝取過多的高碘食物，例如海帶、昆布 、紫菜、海產等。
◼️生活作息應規律，最好每天運動，並充足睡眠，不要過度疲勞。
◼️保持身心愉悅，避免生氣。