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學測明登場！遇最強寒流　拿暖暖包「小心失分」、帶學生證無效

▲113學年度大學學測將於明（20）日起，一連3天登場，台北考區總幹事李宏森提醒，考生如攜帶暖暖包入考場，僅能放在口袋。（示意圖／取自photoAC）
▲113學年度大學學測將於明（20）日起，一連3天登場，台北考區總幹事李宏森提醒，考生如攜帶暖暖包入考場，僅能放在口袋。（示意圖／取自photoAC）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度學科能力測驗將於明（20）日起，一連3天登場，剛好遇到入冬最強寒流，溫度一路下降，台北考區總幹事李宏森今天提醒，考生如攜帶暖暖包入考場，僅能放在口袋，若拿出來，會違反考場規則；另外，大考中心提到，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」，特別提醒學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

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113學年度學科能力測驗將於1月20日至22日舉行，報名人數總計12萬195人，是歷年第3低；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會，考生可自由選考。

大考中心表示，據中央氣象署預報顯示，考試第一天，有鋒面通過與冷空氣南下，北部、東半部轉濕冷，需注意保暖；中南部、澎湖為多雲到晴，嘉南高屏白天溫度可能接近27度，注意早晚溫差大。考試第二、三天，各地天氣寒冷，開放試場冷氣情況相對低，請所有考生務必注意保暖。

大考中心說，依據考試規則，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則。

李宏森表示，若考試期間，天氣很冷，可以帶暖暖包入考場，但是僅能放在口袋，如果考生拿出來，會違反考場規則。

大考中心列出5大扣分地雷：

1、必須攜帶考試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等，沒有帶到，將扣1級分。健保卡需要有照片才是有效證件，學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

2、行動電話必須完全關機，包含鬧鈴、震動、提示音等皆是，飛航模式與設定靜音不算關機，違者恐將扣3級分。

3、行動電話與穿戴式裝置包括智慧手錶、智慧手環、智慧眼鏡、耳機等均禁止攜帶入座，違者將依違規處理辦法，視情節處置。但助聽器或應試輔具經申請且審查通過使用，不在此限。

4、考試開始鈴響起，答題卷記得以正楷簽全名，否則也將扣1級分。

5、考試結束鈴聲響畢，就必須停止作答動作，違者將依違規處理辦法，視情節處置。

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