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中國經濟多空論戰　謝金河：由馬雲當總理也許中國經濟會欣欣向榮

▲財訊財信傳媒董事長謝金河認為，中國經濟真正最核心的問題是集權獨裁體制，若有一天中國由「馬雲（圖）當國務院總理，也許中國經濟會欣欣向榮」。（圖／美聯社／達志影像）
▲財訊財信傳媒董事長謝金河認為，中國經濟真正最核心的問題是集權獨裁體制，若有一天中國由「馬雲（圖）當國務院總理，也許中國經濟會欣欣向榮」。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國務院總理李強，本週前往瑞士參加2024達沃斯世界經濟論壇，稱中國經濟長期向好、大勢不變，此番說法掀起外界對於中國經濟究竟看多或看空的討論，對此，財訊財信傳媒董事長謝金河認為，真正最核心的問題是集權獨裁體制，若有一天中國由「馬雲當國務院總理，也許中國經濟會欣欣向榮」。

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謝金河今（19）日在臉書以「中國經濟的多空論戰」為題發文，提到前澳洲總理陸克文，在達沃斯世界經濟論壇上表示中國經濟只是暫時性的低迷，中國的消費市場龐大，仍然有很大的潛力。

謝金河指出，像陸克文一樣仍然看好中國經濟的國際政壇人士很多，即將接任新加坡總理的黃循財也說過「永遠不要押注中國衰弱」，商品大王吉姆．羅傑斯天天高喊「中國會成為21世紀最成功的國家」。

謝金河表示，「經過卅年驚人的快速奔馳，中國經濟的快速增長印象深植人心，大家印象中的中國是強國，也是全球經濟最有活力及潛力的國家。台灣社會也一直這樣認為。」

但謝金河進一步指出，自己在2017年時就已經提到川普上台後的美中貿易戰，中國的房地產泡沫，供應鏈移動，中國老齡化的問題，「經濟高速增長將成過去式，中國必須蹲下來鞏固與整頓，不宜再扮演戰狼角色」，謝金河表示，「現在看起來，中國的經濟正循著我說的方向前進」。

謝金河強調，「中國房地產沈痾很深，恐怕要費很大力氣及時間才能解決。真正最核心的是集權獨裁體制，全世界的政治領袖，投資專家沒有一個人敢挑戰這個問題，當然沒有辦法看到中國經濟的真相！也許有一天，馬化騰當國家主席，馬雲當國務院總理，也許中國經濟會欣欣向榮。」

謝金河最後結論，「在國家體制下，中國產業的產能過剩，電商的殺價，都是無解的問題，另一個是過去卅年間，美國號召全世界到中國的直接投資逾2.7兆美元，現在美國正號召這些資金移出中國，這個新的資金流動才是世界的新焦點！」

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