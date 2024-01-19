科博館全新「奇幻自然」開幕 哇！巨型魷魚竟然會動

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臺中市政府教育局局長蔣偉民說，科博館是國內首屈一指的教育場域，也是全民知識寶庫，受到各級師生歡迎，《奇幻自然》在寒假前夕開幕，就是送給學子們最好的寒假禮物。
國立自然科學博物館館長焦傳金表示，《奇幻自然》常設展區位於生命科學廳地下1樓，展區面積253坪，從規劃評估、設計提案，凝聚20名共同策展人、知名御匠設計公司及其合作團隊心血，歷經3年多溝通琢磨，才將它的前身《數與形》改頭換面，華麗變身登場。
策展召集人、科博館展示組郭揚義博士分享，「奇幻自然」包含5單元：〈哇自然！嗨科學〉、〈圓不圓：蛋科學〉、〈動一動：生物力學〉、〈追呀追：計算與行為〉、〈說故事：探索自然，發現科學〉，細緻介紹自然界的多樣性、形態、功能、行為和科學探究，觀眾可盡情探索琳瑯滿目的科學故事，有的還能動手操作互動。
例如〈哇自然！嗨科學〉展區，除有400歲的臺灣雲杉圓盤木標本，還有一面壯觀玻璃牆，展示100隻從海岸線到高海拔的臺灣鳥類標本，從體型嬌小的紅頭山雀，到大型猛禽大冠鷲，一次就能盡觀。
〈圓不圓：蛋科學〉展出多件鳳凰谷鳥園生態園區等地的「蛋標本」，呈現蛋與孵化後成鳥等特色，另介紹含有胚胎的恐龍蛋，以及出現在人類生活周遭、但常被忽視的昆蟲蟲卵。展區中央還有由198個六角形單元組成的偌大球形螢幕，規劃投影各式主題影片。
在〈動一動：生物力學〉展區，邀請標本藝術家黃雯杰，以特殊手法再現動物活靈活現的奔跑姿態，展現力與美。此單元有一隻近4公尺巨大「機械魷魚」，由臺灣展示互動設計師施和夫、海洋生物學家黃興倬博士合作設計，觀眾滑動任一轉盤，即能操控魷魚不同部位，藉此了解海洋生物的游泳原理。
此外，〈追呀追：計算與行為〉區的天花板，懸掛鯨豚骨骼模型，搭配光影營造海洋意象，還有互動裝置可聆聽鯨豚的聲音。〈說故事：探索自然、發現科學〉區，是以影片及模型介紹2位科學家李勇毅及詹美鈴，希望以科學家的研究故事，鼓勵孩子隨時踏出探索第一步。
科博館長焦傳金指出，博物館常設展一般會展出10年至20年，拜科技所賜，如今學界每隔幾年就可能「發現新物種」或「建立新理論」，因此展示櫃特別設計成「前開式」，方便未來依據學術發現與時俱進、即時更新展品或標本，也能配合講座或導覽需求與觀眾互動。