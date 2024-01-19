SJ宿舍再見！圭賢《我獨》首次曝光乾淨簡約新家 直喊：太幸福了
Super Junior圭賢在2023年7月時確定離開待了17年的SM娛樂，與劉在錫、李孝利等藝人所屬的Antenna簽約，成為他們的師弟，隨後離開SJ宿舍開始獨立生活。日前圭賢參予MBC節目《我獨自生活》的錄製，公開簡約乾淨的新家，目前已獨自生活5個多月的他，也將在節目中分享他的日常。
記者張芸婷／綜合報導
圭賢自2006年出道以來，一直都與Super Junior成員們同住，去年8月搬離舊公司宿舍後，也開始了獨立生活。MBC節目《我獨自生活》中，圭賢臉上帶著害羞的表情自我介紹說：「我是獨自生活5個半月的圭賢。」
圭賢人生中第一個獨居的房子乾淨簡單，沒有過多設計感裝修的感覺，廚房、物品、紅酒櫃也都擺放得非常整齊，看的出來對生活品質的要求。而房屋內部因不得已的理由，走的是簡約風格，連內部的家具以及家電用品，也都是從之前Super Junior宿舍中搬過來延續使用，展現出他精打細算的一面。
出道以來長期過著團體生活的圭賢，生活自理能力也令粉絲們相當好奇，圭賢透露「幾乎不常點外賣」，並且公開減重6公斤的食譜「減肥雜菜飯」，減肥食譜的製作內容將會隨節目正式播出後公布。對於這樣的生活，圭賢甚至喊到：「太幸福了！」表現出對自己獨居生活感到滿意。
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