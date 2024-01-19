行人天堂？義大利波隆那「全城速限30公里」　各類司機擬上街抗議

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反應最激烈的是計程車司機，他們揚言要提高跳表的費用，以應對被迫放慢車速造成的經濟損失，並準備於當地時間本週五下午在市政廳外進行抗議。
抗議活動的一位組織者斯佩托利（Andrea Spettoli）表示，「波隆那街頭巷尾如今充滿了憤怒」，斯佩托利強調不是罰款多少的問題，而是這項新制將徹底改變生活，他舉例自己送小孩上學因而遲到，還有工人說由於車速太慢，午休時間沒法像過去一樣回家吃飯，只能用三明治果腹。
公車司機團體也表達不滿，認為若司機們花費太多注意力在自己是否超速，可能會減少對路況的注意，反而增加事故發生的機率，且車速太慢也會導致誤點情況增加。
然而，也有許多市民團體支持「City30」，認為這可以提高道路安全，減少噪音和污染。議員奧裡奧利（Valentina Orioli）表示，只要所有人都遵守規則，「City30」最終能為整座城市帶來好處。市長萊波雷也認為，大多數司機正在努力適應，「儘管有些不情願」，但相信很快就能看到新制帶來的變化與成果。
《EuroNews》報導指出，「City30」在歐洲已經推行了一段時間，但一直都伴隨著爭議。鹿特丹伊拉斯謨大學（Erasmus University Rotterdam）的專家伯尼奧利（Anna Bornioli）表示，「City30」是一系列城市交通改革計畫的其中一環，包括推廣自行車與大眾交通運輸系統等等，因此很難單獨判定速限30公里對城市生活造成的影響。伯尼奧利指出，「City30」真正意義在於顛覆過往汽車是城市主要用路人的看法，改以行人為本。
諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）的專家威金斯（Matthew Watkins）表示，一些證據顯示，「City30」能夠降低道路交通事故的發生率，但也會造成更多空氣污染，因為汽車被迫以較慢的速度行駛。但若拉長觀察期間，汽車駕駛改變行為模式，放棄開車上路，那麼減少的車流量則會改善空氣品質。