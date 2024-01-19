T1／卡森斯不只打4場！台啤雲豹預計和攻城獅在1月30日進行交流賽
NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今年球季加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，現階段預計將至少在桃園巨蛋進行4場主場賽事。不過球隊營運長顏行書表示，他們還將和新竹御頂攻城獅於1月30號在新竹體育館進行交流賽。
記者黃建霖/桃園報導
顏行書表示，卡森斯今天練球狀態還不錯，「畢竟是NBA等級的球員，整體技術和能力還在。」明天他將在桃園巨蛋進行台籃生涯處女秀，雲豹球團目前對其上場時間沒有設限。
至於為何會辦這場交流賽，顏行書表示主要是希望能和更多球隊交流回饋球迷，也相信這一場在新竹舉辦的比賽會讓當地球迷感到很高興。他也透露已經和聯盟方面報備此事，希望給更多人欣賞卡森斯的頂尖球季。
卡森斯身高為208公分、體重約120公斤，他在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。但因為傷病纏身，如今才33歲的他已不在NBA中打聯盟。
卡森斯和雲豹球團簽下的是短約，他目前預計在1月20、21、27及28日的4場雲豹主場賽事上亮相。