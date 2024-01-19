西屯首家親子館開幕 市長媽媽：要讓年輕父母幸福有感

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盧市長提到，台中公托能持續不斷開辦與布建，是因為多元運用閒置空間，例如今日開幕的西屯親子館與公托，即是利用何厝公有零售市場閒置場地加以活化，減少建物低度利用問題，也讓台中托育資源更豐富，未來將持續開辦公托中心，目標是達60處，落實「公托倍倍增」和「區區親子館」目標，讓台中爸媽幸福有感。
社會局長廖靜芝表示，市府力推平價生養政策，送托公托家長每月只要負擔1,500元，就可享有1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務。至於生育津貼更由1萬元加碼到2萬元，致力減輕育兒家庭負擔。台中市目前已完成規劃布建的公托中心有60處，社會局積極普設平價社區托育資源，滿足民眾需求。
今天新開幕的西屯親子館2樓，預計提供0至6歲嬰幼兒及其家長遊戲空間、托育諮詢、親職教育、親子活動及教玩具借閱等福利服務，服務時間為週二至週日上午9時至下午5時。
此外，西屯何安托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧32名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費8,500元，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。