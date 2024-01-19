T1／卡森斯親口表明「不想再回NBA」 12年生涯恐將就此畫下句點
「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）決定追隨霍華德（Dwight Howard）腳步來台打球，吸引國內外媒體和球迷關注，由於他的名氣和昔日能力，不少人都想知道他是否還對重返NBA抱有希望？對此他本人直言自己並不想回NBA，很享受目前的人生和經歷。
記者黃建霖/桃園報導
卡森斯曾經在NBA也是明星級中鋒，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。不過因為生涯飽受生病困擾，最終也早早離開聯盟。
當今天在記者會上被問到是否還想回NBA時，卡森斯直言：「不，我不打算再回到NBA打球，我很榮幸能成為這個聯盟的一員，但就向我說的，我很滿意現在的一切。」卡森斯如此說道，「我雖然離開了NBA、要到其他國家繼續籃球生涯，但透過籃球我能在各國打球、看看不同文化，對此我覺得非常開心、非常棒。」
卡森斯在離開NBA之後，曾打過波多黎各職業聯賽，不過他也開啟了球員以外的事業，常常上節目分享他對NBA時事的討論。
而在被問到對於亞洲籃球的了解時，卡森斯直言在哪裡打球不重要，因為他對比賽付出很多努力，「不管在月球火星我都能夠主宰比賽，因為我就是DeMarcus Cousins。」