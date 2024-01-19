岸田文雄帶頭解散派系 日媒：將是可能動搖執政基礎的豪賭
日本自民黨受到政治獻金醜聞衝擊，日本首相岸田文雄今（19）日宣布將解散「岸田派」（宏池政策研究會，宏池會），而黨內的「二階派」（志帥會）與「安倍派」（清和政策研究會）也陸續傳出將解散派系。對此，《日本經濟新聞》指出，岸田文雄帶頭解散派系猶如「自毀城牆」，是一場賭上執政基礎的豪賭。
記者倪浩軒/綜合報導
由於政治獻金醜聞持續遭到東京地方檢察廳特搜部調查，岸田文雄表示，「為了消除國民的疑慮、挽回政治信任」，決定重新思考黨內派系的規則，將解散「岸田派」。而在岸田派宣布解散後，「二階派」與「安倍派」也先後跟進宣布解散，二階派會長二階俊博更直言，解散決定若說「完全沒受到岸田影響是騙人的」，但也強調岸田並未給予任何指示或建議，解散派系是出自自己的判斷。
《日本經濟新聞》分析，由於政治獻金醜聞延燒，有媒體在13～14日兩天進行民調，結果顯示有8成民眾認為自民黨的派系應該解散，這應該是促使岸田做出解散派系決定的原因。
然而，自民黨內的「麻生派」與「茂木派」並未捲入這次的政治獻金醜聞，因此對於岸田解散派系的作法感到不快，認為不需要解散所有派系。
日經報導指出，派系領袖通過向所屬議員分配職位和政治資金擴大派系，成為組織黨內團結的重要因素。岸田解散派系無異是一場政治豪賭，如果能因此獲得國民輿論支持，改變自民黨內的權力結構，就有機會重新贏回人心。反之，岸田過去是倚賴「岸田派」、「麻生派」與「茂木派」作為權力基礎的核心，如今「岸田派」解散，「麻生派」與「茂木派」也因此對岸田不滿，岸田可能在黨內招致孤立，最終動搖他繼續執政的根基。