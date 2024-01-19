T1／卡森斯來台後竟最想去道館 行程清單中還有「Xpark水族館」
「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（19）日參加台啤雲豹舉辦的加盟記者會，他在會上透露自己來到台灣後最期待的行程是去逛「道館」，讓人感到嘖嘖稱奇，也好奇他這麼說的原因。
記者黃建霖/桃園報導
昨天除了卡森斯搭機飛抵桃園機場之外，雲豹啦啦隊「浪Live電豹女」今年特別網羅的「全民表妹」李雅英也同天到達。今日後者也特地來記者會上獻花，歡迎卡森斯成為台啤雲豹的一員。隨後執行長張建偉也為「表弟」獻上15號球衣，象徵他正式加盟。
這次加盟台啤雲豹，卡森斯不只要幫助球隊取得多場勝利、分享球技，也希望能好好體驗台灣文化，去吃吃看沒吃過的食物，並去當地有特色的地方，也是此行的其目的之一。
「我是個很愛吃美食的人，所以我希望品嘗這裡所有美食，我不會害怕嘗試新東西，只要沒吃過的通通都想嘗試看看。」卡森斯還表示，自己特別想去看看柔道、空手道的場館，此話一出也讓大家感到好奇。
「因為我喜歡武術，所以想去道館看看，還有想去離我住處很近的Xpark水族館，這是我來台灣的清單。」卡森斯對於自己短暫的來台行程，有著這些規劃。
卡森斯預計抵台後將參加在1月20、21、27及28日的4場雲豹主場賽事上出賽，另外也將在30日和P.League+的新竹攻城獅隊進行交手。