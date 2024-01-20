NBA／勇士錯失Siakam後、目標轉到Kyle Kuzma身上 巫師開價2首輪
在錯失得到Pascal Siakam的機會後，金州勇士將注意力轉移到了華盛頓巫師前鋒Kyle Kuzma身上。根據HoopsHype記者Michael Scotto報導，目前有多支球隊表達了對Kuzma的交易興趣，巫師將尋求從他身上獲得多個首輪選秀權。
記者黃建霖/綜合報導
Scotto表示，Kuzma已經吸引了聯盟多支球隊探索交易的興趣，而隨著Pascal Siakam被暴龍交易到溜馬，對前者的詢價可能會增加。「有報導稱巫師可能會以2個首輪選秀權的價碼交易Kuzma。聯盟消息人士告訴HoopsHype，巫師隊需要2024年選秀之後的首輪選秀權——並且是有可能進入樂透區的選秀籤，才會考慮放棄他們最好的球員。」
「曼菲斯灰熊隊、聖安東尼奧馬刺和金州勇士都可能對Kuzma感興趣。不過，消息人士補充說，灰熊和馬刺都不想放棄他們未來可能的樂透選秀權。」按照Scotto的說法，這樣的形勢似乎對勇士有利，相比灰熊和馬刺，他們更有必須立刻振衰起敝的緊迫性。
28歲的Kyle Kuzma本季場均22.4分6.3籃板4.2助攻，投籃命中率為46%，三分球命中率為35%。他在2022年簽下一份4年總價9000萬美元的合約，他本賽季的年薪為2560萬美元。
巫師隊今年賽季表現不佳，他們正在尋求清理陣容，但球隊並不急著和Kuzma分道揚鑣，顯然球團會保持耐心，以嘗試得到一個好的交易價碼。
勇士隊目前的狀態為何？
勇士本季狀態起伏很大，在曾經的主力前鋒Andrew Wiggins發揮不佳，而J.Kuminga又還太年輕的情況下，他們需要補強側翼戰力，以提升球隊的體型和運動能力。
之前不斷有傳聞指出勇士對Siakam很感興趣，然而最終這位明星前鋒去了溜馬。Kuzma或許在防守端表現不如前者，不過他擁有更好的外線能力，目前也正處於當打之年。
對於巫師來說，Kuzma是奢侈品，已不再是球隊的未來。勇士隊有機會得到這一名好手，但這取決於他們是否願意放棄目前所擁有的一些首輪籤。