撲朔迷離！網傳在美華裔工程師夫妻「被裁員」亡　疑與家暴案混淆

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洛斯阿圖斯市是南灣知名地區，治安好、學區佳，居民擁有較高的教育水平與素質，吸引了不少華人入住，因此案件也在華人圈引發討論。當地警方未公布整起案件的經過和原因，但有媒體指出，或許與谷歌近期的裁員潮有關。
不過，《舊金山標準報》、《NBC News》則稱，此案其實是丈夫將妻子打死而面臨謀殺指控，聖克拉拉郡法庭記錄顯示，當地警方於16日上午獲報前往夫妻倆的住處，發現妻子已經死亡，頭部受到鈍器重擊，屋內滿是血跡。右手受傷的丈夫一臉茫然，被問到為何受傷時，他則說自己打了妻子。
報導指出，由於本週洛斯阿圖斯市也發生一樁雙屍案，2起事件不知何故被混淆，然後就以多個版本在社群媒體上流傳，歸根究柢，當地警檢方都未公布案情細節。
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