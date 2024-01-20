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撲朔迷離！網傳在美華裔工程師夫妻「被裁員」亡　疑與家暴案混淆

▲美國華人社區近日流傳一對來自中國的工程師夫婦，疑似因被裁員而輕生的消息，但未經官方證實。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國華人社區近日流傳一對來自中國的工程師夫婦，疑似因被裁員而輕生的消息，但未經官方證實。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國華人社區近日流傳一對來自中國的工程師夫婦，16日被發現陳屍於美國加州矽谷洛斯阿圖斯市（Los Altos）住處的消息，不排除是丈夫先射殺妻子後再輕生，暫時被列為謀殺及自殺（murder-suicide）案處理。然而，此案案情撲朔迷離，還有當地媒體稱，該案被與洛斯阿圖斯市另一起雙屍案搞混，其實是丈夫家暴、打死妻子後被移送法辦。

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綜合外媒報導，2名「死者」分別是Liren Chen和Xuanyi Yu，畢業於中國清華大學，獲電子資訊工程學位，之後前往美國攻讀碩士；2020年至2021年，夫妻倆先後加入Google（谷歌）擔任軟體工程師，並在洛思阿圖斯市定居。

洛斯阿圖斯市是南灣知名地區，治安好、學區佳，居民擁有較高的教育水平與素質，吸引了不少華人入住，因此案件也在華人圈引發討論。當地警方未公布整起案件的經過和原因，但有媒體指出，或許與谷歌近期的裁員潮有關。

不過，《舊金山標準報》《NBC News》則稱，此案其實是丈夫將妻子打死而面臨謀殺指控，聖克拉拉郡法庭記錄顯示，當地警方於16日上午獲報前往夫妻倆的住處，發現妻子已經死亡，頭部受到鈍器重擊，屋內滿是血跡。右手受傷的丈夫一臉茫然，被問到為何受傷時，他則說自己打了妻子。

報導指出，由於本週洛斯阿圖斯市也發生一樁雙屍案，2起事件不知何故被混淆，然後就以多個版本在社群媒體上流傳，歸根究柢，當地警檢方都未公布案情細節。

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