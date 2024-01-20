IU新歌引爭議決定改名！經紀公司發聲明：尊重與支持任何形式的愛
南韓歌手兼演員IU（李知恩），先前公開將在24日晚間釋出的新歌〈Love Wins〉，這首歌的名稱引起了部分少數族群的批評，在韓網中引發熱烈討論。因此，昨（19）日下午，IU所屬公司EDAM娛樂以英韓雙語聲明，表示「尊重與支持以各種方式去愛、去生活的人」，並宣布IU本次新歌先行曲，將改名為〈Love Wins All〉。
記者張芸婷／綜合報導
IU先前公開新歌〈Love Wins〉的相關訊息，包含將會和防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）一同合唱，消息曝光後，引發LGBTQ族群不滿，認為海報中，她和V呈現戀人氛圍，海報風格帶著異性戀色彩，但卻使用2015年美國同性婚姻合法化後，被LGBTQ族群廣泛使用的標語「Love Wins」（愛、勝利）。部分輿論認為，此標語富含特殊意義，擔心IU如此使用，會讓該詞語原本的含義被淡化，表達了強烈不滿。
雖然IU曾透過手寫信向大眾說明，這首歌的理念及對於這首歌的想法，她認為「愛」會永遠存在，並戰勝世界上所有黑暗。但爭議延燒數日，在19日下午，IU經紀公司EDAM娛樂仍透過X（前推特）官方帳號，宣布更改歌曲標題的決定。
公告中表示，IU本次新歌先行曲〈Love Wins〉，將改名為〈Love Wins All〉，並接受歌曲標題可能會因為風格掩蓋掉其傳遞的重要訊息，盼望大家可以更著重在歌曲真正想傳達的內容。IU新歌〈Love Wins All〉的發布時間不變，將於1月24日韓國時間晚上6點上架。
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