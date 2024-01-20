NBA／詹皇和Bronny推出獨家親簽父子球員卡　本人稱「史上最酷」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這張卡片屬於「Fanatics 2023-24 Bowman University Chrome」籃球系列，該系列將於今天上市。卡片中James穿著聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent St. Mary High School）的校服，而他兒子Bronny則穿著南加州大學的球衣。
詹皇是NBA史上人氣最高的球星之一，他稀有版球員卡曾在拍賣會上拍出高達240萬美元（7353.6萬台幣）的價格，而在2021年他的一張新秀限量球員卡竟賣出520萬美元的創紀錄天價。James此前也透露他自己也收藏了兩張球員卡。
根據CNBC報導，Fanatics上周宣布與James達成獨家多年球員卡合作協議，此前，他曾擔任Upper Deck球員卡合作夥伴超過20年。Fanatics也將於2026年成為NBA的官方球員卡的合作夥伴。
什麼是球員卡？
球員卡屬於「Trading Card」範疇，尺寸約為長3.5英吋 (8.8mm)、寬2.5英吋 ( 6.3mm )，卡片上印有球員肖像、明星肖像或畫作等等，因其主題、人物和事件而有收藏價值。
有時候這些卡片裡片還會放進一些有價值的紀念物，像是：錢幣、球衣或其他物品的裁片，像是James當年賣出的一張卡片「Triple Logoman」，就放進了他效力過的3支球隊騎士、熱火和湖人的球衣LOGO裁片。
Bronny James在NBA的前景如何？
本季，Bronny場均可得到5.8分和2.5個籃板，他在防守端表現出色，但進攻天賦卻受到外界質疑。很多人都稱讚他的人品和教養良好，應該有機會在首輪末或是次輪的被選中。
著名記者Shams Charania在談到Bronny的選秀前景時表示，「我認為和聯盟內部人士交流時，他們認為Bronny的防守能力遠超進攻。所以我相信LeBron James的確想在賽後回到更衣室 觀看那場南加大對上亞利桑那大學那場仍在進行的下半場比賽。昨晚Bronny打出了進攻爆發的表現。KD也到場觀戰了。他現在出現在多支球隊的選秀考察名單上。這令人好奇，因為如果他被洛杉磯以外的球隊選中，那LeBron在今夏擁有合約中的球員選項。」