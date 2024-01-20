▲88年中美醫藥集團攜手慈濟　利他共好迎向永續ESG

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關懷他人也要關懷自己 健康御守包、健康學堂呵護志工第一階段「健康御守包」的構想，起源自中美醫藥集團的核心專業：「健康照顧、自我療護」。中美醫藥集團品牌總監林宜琳說：「母親從我九歲授證成為慈濟委員，我們姐弟三人就在慈濟的大家庭裡成長。我們想用照顧自家長輩的心念，幫助志工將身體照顧得更好，於是有了志工健康御守包的想法！」
志工們無論在偏鄉關懷弱勢族群、或在災區執行膚慰受災戶和進行物資發放，都需要有健康的身體，才能發揮自身的力量。中美期待第一階段推出志工健康御守包，讓慈濟志工在關懷訪視對象的同時，也能隨身攜帶，無論在何時何地都可以照顧自己的健康並保持最佳狀態。
此外，架構「健康學堂」賦予志工健康知識，懂得如何積極迎向生命必經的老化過程是第二階段計畫。總經理林命權說：「知識產生力量，我們預計規劃一系列的健康議題，協助志工在生命進入樂齡階段時，如何將自己的身體照顧得更好。」
中美攜手慈濟共善 讓社會更美好目前中美醫藥集團旗下共有中美兄弟製藥、中美生醫、興中美生技及日本仙同株式會社共四家公司，分別掌握製造、研發、通路及國際化布局，中美兄弟製藥更於2020年榮獲第十七屆國家品牌玉山獎肯定。中美醫藥集團總經理林命權說，集團自創業以來，每年積極投入永續ESG範疇，自己更身體力行，在母親李阿利帶領下，姐姐林宜琳也曾遠赴斯里蘭卡、墨西哥、緬甸，投入國際賑災，弟弟林偉權也在日本擔任志工教小朋友中文，一家人齊心帶領企業同仁長年熱心公益，含括偏鄉教育、健康知識分享、緊急急難救助、弱勢族群照顧、國際賑災等。
除了不遺餘力落實社會責任外，中美兄弟製藥於2015年成立滄洲文教基金會，致力於幫助弱勢家庭與教育發展，積極鼓勵栽培中美會員藥局的二代藥師，十年來每年頒發獎學金給考上藥師執照的年輕人，凝聚更高向心力。
慈濟基金會執行長顏博文則表示，此企業共善合作協議內容，包括台灣慈善、國際慈善及永續發展議題，感謝中美醫藥集團共同建構社會愛心生態系，讓正向良善的愛心能量，能源源不絶成為台灣幸福及世界平安重要穩定力量！
（圖說：中美醫藥集團攜手慈濟，利他共好迎向永續ESG）
《企業共善計畫》是社會各界企業與慈濟攜手共同投入行善之路的合作平台，慈濟基金會顏博文執行長期待透過資源結合，投入台灣與國際的慈善公益挹助，包括弱勢家庭、學童教育、長者安全、青年發展、國際急難賑災、淨零碳排等重要永續發展議題。凝聚力量，引發更多串連與延伸，這些議題不僅符合聯合國的可持續發展目標(SDGs)，也體現了企業社會責任(CSR)和環境、社會與公司治理(ESG)的核心價值，讓台灣更幸福、世界更美好！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60632
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