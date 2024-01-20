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88年中美醫藥集團攜手慈濟　利他共好迎向永續ESG

▲88年中美醫藥集團攜手慈濟　利他共好迎向永續ESG
▲88年中美醫藥集團攜手慈濟　利他共好迎向永續ESG

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】成立88年的中美醫藥集團，結合醫藥資源，傳遞品牌價值多元發展，在家庭健康與預防醫療等領域深耕多年，18日由中美醫藥集團總經理林命權與慈濟慈善基金會執行長顏博文共同簽署「企業共善」合作協議，第一階段中美將提供慈濟志工「健康御守包」，讓志工在關照服務人群的同時，也能照顧自己的健康。第二階段將建構「健康學堂」，傳遞身心健康知識，令樂齡志工能更自在面對老年生活，雙方跨域合作共同為台灣慈善、國際慈善及永續發展議題深耕。

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關懷他人也要關懷自己　健康御守包、健康學堂呵護志工

第一階段「健康御守包」的構想，起源自中美醫藥集團的核心專業：「健康照顧、自我療護」。中美醫藥集團品牌總監林宜琳說：「母親從我九歲授證成為慈濟委員，我們姐弟三人就在慈濟的大家庭裡成長。我們想用照顧自家長輩的心念，幫助志工將身體照顧得更好，於是有了志工健康御守包的想法！」

志工們無論在偏鄉關懷弱勢族群、或在災區執行膚慰受災戶和進行物資發放，都需要有健康的身體，才能發揮自身的力量。中美期待第一階段推出志工健康御守包，讓慈濟志工在關懷訪視對象的同時，也能隨身攜帶，無論在何時何地都可以照顧自己的健康並保持最佳狀態。

此外，架構「健康學堂」賦予志工健康知識，懂得如何積極迎向生命必經的老化過程是第二階段計畫。總經理林命權說：「知識產生力量，我們預計規劃一系列的健康議題，協助志工在生命進入樂齡階段時，如何將自己的身體照顧得更好。」

中美攜手慈濟共善　讓社會更美好

目前中美醫藥集團旗下共有中美兄弟製藥、中美生醫、興中美生技及日本仙同株式會社共四家公司，分別掌握製造、研發、通路及國際化布局，中美兄弟製藥更於2020年榮獲第十七屆國家品牌玉山獎肯定。中美醫藥集團總經理林命權說，集團自創業以來，每年積極投入永續ESG範疇，自己更身體力行，在母親李阿利帶領下，姐姐林宜琳也曾遠赴斯里蘭卡、墨西哥、緬甸，投入國際賑災，弟弟林偉權也在日本擔任志工教小朋友中文，一家人齊心帶領企業同仁長年熱心公益，含括偏鄉教育、健康知識分享、緊急急難救助、弱勢族群照顧、國際賑災等。

除了不遺餘力落實社會責任外，中美兄弟製藥於2015年成立滄洲文教基金會，致力於幫助弱勢家庭與教育發展，積極鼓勵栽培中美會員藥局的二代藥師，十年來每年頒發獎學金給考上藥師執照的年輕人，凝聚更高向心力。

慈濟基金會執行長顏博文則表示，此企業共善合作協議內容，包括台灣慈善、國際慈善及永續發展議題，感謝中美醫藥集團共同建構社會愛心生態系，讓正向良善的愛心能量，能源源不絶成為台灣幸福及世界平安重要穩定力量！

（圖說：中美醫藥集團攜手慈濟，利他共好迎向永續ESG）

《企業共善計畫》是社會各界企業與慈濟攜手共同投入行善之路的合作平台，慈濟基金會顏博文執行長期待透過資源結合，投入台灣與國際的慈善公益挹助，包括弱勢家庭、學童教育、長者安全、青年發展、國際急難賑災、淨零碳排等重要永續發展議題。凝聚力量，引發更多串連與延伸，這些議題不僅符合聯合國的可持續發展目標(SDGs)，也體現了企業社會責任(CSR)和環境、社會與公司治理(ESG)的核心價值，讓台灣更幸福、世界更美好！ 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60632

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