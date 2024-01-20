NBA／尼克盼季後賽走更遠！看上砍將Clarkson與最佳第六人Brogdon
紐約尼克在2023年最後一天與暴龍達成交易換來OG Anunoby，隨後先是展開5連勝，且近10場更是拿下8勝，但尼克交易補強腳步並未停歇，根據NBA記者Marc Stein透露，「尼克目前對爵士Jordan Clarkson、拓荒者Malcolm Brogdon與黃蜂Terry Rozier產生興趣。」
記者張志宇/綜合報導
尼克因在OG Anunoby的交易中，送走主力替補控衛Immanuel Quickley，導致後場人手深度不足，球隊正積極尋找主控Jalen Brunson的替補人選，而Jordan Clarkson與Terry Rozier得分爆發能力十分強悍，與上季拿下最佳第六人的Malcolm Brogdon都是尼克潛在的追求人選。
尼克本季戰績25勝、17敗目前排名東區第5，十分有機會闖進本季季後賽，但以尼克本季的補強態度，恐不想要季後賽一輪遊，至少要追平去年闖入次輪的成績，因此球團希望在交易大限前藉由交易補強陣容深度。
此外，記者Marc Stein也透露，「尼克將高機率以小將Quentin Grimes作為交易包裹，目前市場上包含爵士、老鷹、灰熊都有興趣。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁