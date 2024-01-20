DoMo旅宿集團獲利大爆發！EPS破2.5 力拼2025年興櫃
新冠肺炎疫情後出現疫後報復性旅遊潮，日本是最熱門的觀光國之一，在日台資DoMo旅宿集團（7622）董事長李奇嶽指出，公司在日本東京開設的旅館與民宿，2023年平均住房率在9成以上，平均房價較疫情前上漲4成，2023年EPS預估超過2.5元。
記者林志怡／台北報導
DoMo旅宿集團指出，2023年全球湧現疫後旅遊潮，日本成為全球旅遊最熱門的國家，根據日本政府統計，2023年外籍遊客赴日人數達2506.61萬人次，恢復到疫情前8成，加上日幣匯率貶值，觀光消費達到5.29兆日圓（約1.24兆元新台幣），創下有史以來新高，其中台灣遊客貢獻了7786億日圓（約1693.5億元新台幣）居全球首位
李奇嶽表示，在日本旅遊大爆發的熱潮下，公司在日本東京開設的旅館與民宿2023年平均住房率在9成以上，平均房價比疫情前上漲了40%，擺脫疫情陰霾公司業績長紅，2023年EPS預估超過2.5元
李奇嶽表示，2024年配合公司數位轉型發展計劃以及正在興建中，預計於2025年3月落成的DoMo熊本館將投入市場，DoMo集團啟動B輪募資計劃，目前已有相關觀光業者同意投資市場反應熱烈，目標力拼2025年興櫃。