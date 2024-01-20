T1／卡森斯來台首戰引關注！12年前NBA首秀曾遭「老大」震撼教育
4屆NBA全明星球星卡森斯（DeMarcus Cousins）震撼加盟台啤雲豹，卡森斯也將在今（20）日迎來雲豹生涯首秀，他能繳出怎樣的成績也引起外界關注，但相信擁有12年NBA生涯經歷的卡森斯，將能打出至少雙十的成績。
記者張志宇/綜合報導
回顧卡森斯在NBA的生涯首秀，正是對陣由Kobe Bryant領軍的洛杉磯湖人，但該場比賽卡森斯被「老大」Bryant率領的湖人震撼教育，卡森斯僅上陣14分鐘，全場6中3攻下6分，反觀Kobe Bryant在該場比賽繳出統治級數據，全場24投13中，攻下36分、9籃板、6助攻，率領湖人在加時以116:108取勝。
但卡森斯馬上在NBA生涯第二戰繳出宰制級數據，對陣由Kevin Durant領軍的奧科拉荷馬雷霆，出戰35分鐘，全場13投6中，攻下30分、9籃板、1助攻、3抄截，但還是無緣帶隊拿下勝利，以112:120吞敗。
卡森斯即將迎來台籃首秀，他在練習後表示：「知道雲豹是有很多射手的球隊，以現代籃球來說，這一點很棒，這麼短的時間要吸收這麼多資訊很困難，但要給予教練團很大的肯定，他們很快告訴我攻防體系和如何製造機會，我迫不及待想上場和大家一起比賽。」
只要雲豹的外圍射手群在今（20）日不要失常，相信卡森斯將有望拿下得分、籃板雙十與至少5次助攻的成績。
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