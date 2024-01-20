談江啟臣角逐立院副院長 侯友宜：黨要明確、一致性發揮最大力量
針對不分區立委當選人韓國瑜喊出搭檔立法委員江啟臣角逐立法院正副院長寶座，傳出黨內立法委員傅崐萁也想要角逐，並質疑江2年後就要去選台中市長，以及傳出國民黨中央也喊出副院長可以考慮其他的人選。對此，侯友宜今日受訪時在被問到這個話題，表示黨要明確，「韓江配」大家就一致性，希望團結面對未來整個監督的力量，才能很清楚發揮國民黨最大力量，幫助台灣找到更好的未來。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜今日到樹林視察桃子腳國民中小學新建第三期校舍暨共構幼兒園工程，對於國民黨立法院正副院長人選話題，侯友宜表示，黨有他的規劃，整體方向希望能夠團結一致面對新國會、新氣象的挑戰，既然要朝「韓江配」的方向走，黨的規劃要很清楚的讓大家知道，彼此之間一定要團結。
侯友宜說到，江啟臣長年在國會裡不管國防、外交表現的都非常的亮眼，是一個值得信賴的人，所以黨要明確「韓江配」大家一致性，團結面對未來在整個監督的力量，才能夠達到、更具有很清楚的力量。
記者也再問到傳出韓江配原先是黨高層最先提出來的，但在韓江2人談完後中央才說副院長可以考慮其他的人選，讓韓國瑜傻眼。對此，侯友宜則是回應自己不是那麼清楚，不過希望大家都一致性，如果是「韓江配」，尤其江啟臣當副院長，這麼優秀，黨也有這樣的一個方向，就把它明確化吧。